Isola dei Famosi, Juliana Moreira sbotta sui ‘misteri’ del televoto

La placida Juliana Moreira si è sfogata durante la diretta della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Ad esserle andata di traverso una decisione del pubblico. In particolare, la showgirl brasiliana naturalizzata italiana non ha gradito che sia stato salvato al televoto il naufrago Artur Dainese, tra l’altro criticato su più fronti. Il modello ha fatto incetta di biasimi, ricevendo attacchi sia dallo studio (gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli non sono stati teneri con lui) sia da diversi suoi compagni di viaggio in Honduras (mannaggia a quel caratterino!). A questi si è aggiunta la moglie di Edoardo Stoppa, la quale non se ne è fatta una ragione in merito al fatto che a Dainese non sia stato dato il benservito.

“No ragazzi io dico no, dico no”, ha tuonato Juliana Moreira in una storia Instagram, riferendosi al salvataggio di Dainese. “Ma voi chi votate, chi votate al televoto? Ma vi rendete conto che state mandando avanti una persona che ha fatto di tutto di più? Io dico no, no, no, non sono d’accordo”, ha concluso la modella che non ha apprezzato la scelta degli utenti, aspettandosi evidentemente che a Dainese fosse riservato un trattamento differente. Ah, i misteri del televoto! Una nota dolente a cui ha fatto seguito una bella notizia per la conduttrice: il marito Edoardo Stoppa, durante la puntata in onda mercoledì 29 maggio, è stato proclamato finalista. Dunque l’inviato di Striscia la Notizia già sa che rimarrà in Honduras fino al termine del programma che si concluderà a breve. Tra meno di una settimana L’Isola dei Famosi chiuderà i battenti.

Quando andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi

Secondo quanto appreso, la finale sarà trasmessa in prima serata mercoledì 5 giugno. Terminerà allora l’edizione numero 18 del reality dei naufraghi, quella meno fortunata della storia del programma. Gli ascolti sono da allarme rosso. Addirittura con alcune puntate si è scesi al 12% di share. Dati ‘horribilis’ per un prime time di Canale Cinque e per una trasmissione dagli elevati costi di produzione. Il format ha bisogno di essere totalmente rinnovato o, in alternativa, archiviato definitivamente. Tutto ha un inizio e una fine. L’Isola pare aver esaurito la sua spinta innovativa. Quindi, o si tenta di cambiarla dalla A alla Z o la si chiude. Per sempre!