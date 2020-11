Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: è lite per il terzo figlio

Edoardo Stoppa vuole allargare la famiglia. Il conduttore e inviato tv vuole diventare per la terza volta padre dopo la nascita di Lua, avvenuta nel 2011, e Gabriel, arrivato nel 2016. Peccato però che la moglie Juliana Moreira sia del tutto contraria. L’ex volto di Cultura Moderna e Paperissima Sprint non ha vissuto due gravidanze semplici e non è per nulla propensa ad una terza gestazione.

“Non voglio altri figli, nove mesi di nausea e parto naturale, ho già dato grazie. Edoardo e i nostri figli ne vorrebbero un altro, ma io no”, ha dichiarato piuttosto decisa Juliana Moreira a Domenica Live, dove è stata invitata da Barbara d’Urso insieme al marito Edoardo Stoppa. Quest’ultimo ha assicurato che tre è il numero perfetto e che farà cambiare idea alla soubrette: Stoppa riuscirà nell’impresa?

Terzo figlio a parte il matrimonio tra Edoardo Stoppa e Juliana Moreira procede a gonfie vele. I due sono ormai legati dal 2007 ma sono ufficialmente marito e moglie solo dal 2017. Proprio per festeggiare il loro terzo anniversario di nozze Edoardo e Juliana sono stati invitati da Barbarella a Domenica Live. Un matrimonio, tra l’altro, avvenuto all’improvviso, approfittando della presenza di alcuni parenti della Moreira in Italia.

A Domenica Live Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno ricordato il grande giorno e la buffa proposta di matrimonio avvenuta a New York. Tra un aneddoto e un altro anche la tragica esperienza dell’aborto spontaneo, avvenuta quando la sud americana aveva solo 28 anni. Un momento difficile per Edoardo e Juliana ma che ha unito ancora di più Stoppa e la Moreira. Quella pagina triste della loro vita è stata poi superata dall’arrivo di due splendidi figli, che oggi sono molto legati ai genitori.

Cosa fanno oggi Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

Di recente Edoardo Stoppa ha lasciato Striscia la notizia, dove si occupava di servizi dedicati agli animali. Dalla scorsa estate il 50enne collabora a Ogni Mattina, il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Juliana Moreira, invece, continua a lavorare come modella e testimonial per diverse aziende e brand. Non mancano le apparizioni televisive: è stata ad esempio ospite di Guess My Age, il game show di Enrico Papi.