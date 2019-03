Juliana Moreira: ecco perché ha deciso di non avere più figli

Juliana Moreira confessa: “Edoardo vorrebbe quattro figli ma io dico no!”

Juliana Moreira è probabilmente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La bella brasiliana, da anni ormai, è legata sentimentalmente ad Edoardo Stoppa, giornalista e inviato di Striscia la Notizia dal quale ha avuto due figli. Oggi, intervistata da gossip.it. Juliana ha dichiarato di non avere intenzione (né ora né in futuro) di allargare la famiglia. Edoardo, invece, non sarebbe della stessa opinione. “Allargare la famiglia? Basta! Ci sono quattro bambini a casa, perché i due cani sono come bambini. Basta. E non ditelo ad Edo, che vorrebbe quattro figli… Sono io che dico di no”, ha confessato lei.

Juliana Moreira si racconta: ecco perché ha deciso di non avere più figli

Il motivo per cui oggi Juliana Moreira si dice decisa a rimanere con due figli e a non averne altri lo ha spiegato sempre lei durante la sua intervista. “Sono io che sono ingrassata, ho avuto la pancia, il parto naturale. No, ragazzi, no!”, ha spiegato la showgirl. La sua famiglia, inoltre, la tiene tanto impegnata già oggi. “Facendo il nostro lavoro siamo molto fortunati perché riesci a stare più tempo in determinate situazioni con i tuoi figli, però è comunque impegnativo. Dobbiamo organizzarci” ha raccontato Juliana.

Juliana Moreira e i suoi segreti di bellezza: ecco come si mantiene in forma

Tanti impegni, due gravidanze alle spalle e una vita dedita a lavoro e famiglia. Ma come fa oggi Juliana Moreira a mantenersi in forma? “Sono importanti sia l’alimentazione che gli allenamenti. Dipende da quello che mangi e la qualità di quello che compri. Devi controllare tutto”. ha dichiarato ai microfoni di gossip.it. La sua dieta, però, vacilla tutte le volte in cui lei ed Edoardo si recano in Thailandia, posto che adorano e che scelgono spesso per le loro vacanze. Lì, ha spiefato Juliana, “Il cibo è buonissimo” e resistere alle tentazioni è difficile.