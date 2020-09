Edoardo Stoppa spiega perché ha lasciato Striscia la notizia

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Edoardo Stoppa, a cuore aperto, ha rivelato i motivi che l’hanno spinto ad abbandonare il format Striscia la Notizia dopo oltre undici anni. Infatti, dopo aver cercato strade diverse rispetto al programma di Ricci, è approdato a TV8. Sembra che, tuttavia, per il volto noto di Canale 5 sia fisiologico cambiare qualcosa nella vita e che, nonostante tutto, conserva un ottimo rapporto con tutti, li considera una grande famiglia. Inoltre, dichiara di aver preso da loro una pausa momentanea perché aveva bisogno di stimoli nuovi, cose nuove. Spesso si rischia di abituarsi alle stesse cose, di non fare bene ciò che si fa da tanto ed è stato proprio questo principio ad averlo convinto. Edoardo non abbandonerà tuttavia la tv. Di fatto, l’inviato ha già cambiato canale ed è passato alla “concorrente” Tv8, in uno spazio riservatogli all’interno di Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola.

Edoardo Stoppa continua a occuparsi di cose che gli piacciono

Edoardo Stoppa ha oggi uno spazio a Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. L’intervista continua con domande ben mirate, tra cui quella di come si trovi, attualmente, a TV8: “Continuo a occuparmi di cose che mi piacciono”, ha ammesso il conduttore. A tal proposito, continua a occuparsi di animali e ambiente, sue grandi passioni. La volontà, per lui, era proprio trovare uno spazio in cui trattare costantemente di questi argomenti. Dopo aver parlato con gli autori, che hanno capito quanto fosse importante la questione, gli hanno dato uno spazio giornaliero in cui parlare di queste tematiche. È stato proprio questo ad aver convinto Stoppa.

Animali e ambiente hanno uno spazio importante nella sua vita

Gli animali hanno un posto importantissimo nella sua vita, così come l’ambiente che condividono con noi esseri umani. Il modo in cui scegliamo oggi di trattare l’ambiente e la fauna che lo abita, scandirà il futuro della stessa razza umana e tutti i danni che stanno devastando la flora attualmente lo confermano. Insomma, sembra proprio che per Edoardo Stoppa quella di dedicarsi anima e corpo a questi temi sia una missione giornalistica più importante di qualsiasi altra cosa.