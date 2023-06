Isola dei Famosi: il trasloco, Pamela da applausi. Helena è leader

Stasera su Canale 5 andrà in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023. Come ha detto Alvin, quando è iniziato il daytime di oggi, per arrivare preparati alla diretta è necessario capire cosa è accaduto in questi ultimi giorni in Honduras. L’intero gruppo di naufraghi, mentre Nathaly Caldonazzo continua a vivere da sola sull’Ultima Spiaggia, si è ritrovato a traslocare. Lo spirito dell’Isola ha dato loro solo 5 minuti di tempo per prendere tutto quanto e salire sulla barca. Ciò che hanno dimenticato non sarà più loro.

I naufraghi sono riusciti a prendere quasi tutto e sono giunti su Cayo Paloma. Qui è iniziato da subito uno scontro tra Andrea Lo Cicero e Helena Prestes. L’ex rugbista si è lamentato per via del mancato aiuto della modella brasiliana quando hanno dovuto scaricare dalla barca tutto ciò che hanno trasportato. Inoltre, Cayo Paloma corrisponde all’Isola di Sant’Elena, dove in passato tutti i naufraghi eliminati provvisoriamente – compresa Helena Prestes – sono finiti per un certo periodo.

Per tale motivo, la modella brasiliana ha proposto ai suoi compagni d’avventura di essere la loro guida. Ma nessuno è apparso particolarmente propenso a seguirla, soprattutto Lo Cicero. “La conosciamo l’isola, non abbiamo bisogno di una interprete! Che prepotenza! La nota stonata di questa isola è Helena”. Subito dopo c’è stato un piccolo diverbio tra la Prestes e il resto del gruppo, seguito dalle lacrime.

Infatti, Helena prima della semifinale de L’Isola dei Famosi 17 è scoppiata a piangere. Non è di certo una novità, visto che già nei giorni scorsi la modella più volte non ha trattenuto le lacrime. Helena è scoppiata a piangere anche quando Alvin li ha informati della morte di Silvio Berlusconi.

“Questo gruppo va contro di me, non mi sopporta. Questa isola più piccola ci farà stare più vicini e mi auguro che le persone sorridano di più e si avvicinino di più a me”

Nel frattempo, è arrivato su Cayo Paloma un nuovo comunicato. Nei prossimi giorni ci saranno forti piogge e temporali, ma i naufraghi hanno dimenticato su Playa Fantasma i loro teli per ripararsi. Per loro è arrivata la possibilità di riaverli, ma è dipeso tutto da Pamela Camassa, che nel corso della puntata della scorsa settimana è diventata prima finalista e in automatico la leader del gruppo.

La naufraga ha dovuto scegliere tra spegnere il fuoco per 24 ore o rinunciare al suo ruolo di leader, dandolo a Helena. Pamela ha fatto una giusta scelta per il gruppo: ha consegnato la sua collana alla Prestes. Così, Helena è diventata leader. La Camassa ha subito compreso che non avrebbero potuto fare a meno dei teli e non era giusto spegnere il fuoco, per via di un’antipatia provata nei confronti della Prestes, lasciando tutto il gruppo al freddo.

Da vera leader, Pamela ha rinunciato al suo ruolo, dando così la possibilità a Helena di prendere il suo posto e a tutto il gruppo di ripararsi dal brutto tempo. “Sarà divertente, l’ho sempre desiderata”, ha dichiarato entusiasta la Prestes toccando la collana.

L’Isola dei Famosi 2023: una prova prima della semifinale

Alvin ha raggiunto i naufraghi per annunciare loro una nuova prova ricompensa, chiamata “Dolci secchiate”. I concorrenti, divisi in due gruppi, hanno lottato per vincere i panini con la cioccolata. Alla fine, per poco, ha vinto la squadra rossa, composta da Pamela, Alessandra, Luca e Gian Maria. Ed è arrivato il momento per alcuni naufraghi di fare il punto della situazione prima della semifinale.

Solo qualcuno di loro riuscirà ad arrivare alla finale de L’Isola. Pamela è già finalista, chi si unirà a lei? Luca ha chiesto ad alcuni suoi compagni d’avventura di dire la loro sugli ultimi giorni del reality show. Cristina Tenuta si è detta tranquilla e serena, seguita da Andrea Lo Cicero. Lo sportivo, però, ha aggiunto che resterebbe male se la sua esperienza dovesse finire a un passo dalla finale.

Gian Maria vorrebbe, ora più che mai, arrivare fino alla fine perché in questo periodo c’è armonia nel gruppo. Invece Alessandra Drusian, che la scorsa settimana ha avuto un attacco di panico, ha ammesso che qualsiasi cosa capiti sente di aver già vinto. Infine, Luca è apparso elettrizzato per ciò che potrebbe accadere nella semifinale di stasera.