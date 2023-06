Isola dei Famosi, morte Berlusconi: la reazione dei naufraghi

Alvin è sbarcato in Honduras per annunciare la morte di Silvio Berlusconi. La scomparsa porta a cambiamenti nella programmazione.

La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi è arrivata anche ai naufraghi de l’Isola dei Famosi, impegnati nella competizione. Alvin, sbarcato in Honduras, ha avuto il difficile compito di riferire la notizia. Sul suo profilo Instagram si possono osservare alcuni scatti dello sbarco e dell’annuncio ai concorrenti. A riportare le parole di Alvin e alcune reazioni dei naufraghi sarebbe stato Biccy.

Alvin sbarca in Honduras: l’annuncio e le reazioni dei naufraghi

Stando a quanto riportato, Alvin avrebbe annunciato la morte di Silvio Berlusconi, specificando come la puntata che doveva andare in onda di lunedì 12 giugno sarà recuperata venerdì 16. Il triste evento ha, infatti, causato diversi cambiamenti nella programmazione delle reti Mediaset. “Tenete duro. La puntata si farà venerdì nel suo ricordo” avrebbe detto Alvin. Biccy ha riportato anche alcune reazioni dei concorrenti dopo aver appreso la notizia.

“Tutto mi immaginavo tranne questo, sono scioccata” avrebbe esclamato Alessandra Drusian. “Non l’ho mai conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto un giorno incontrarlo, per me era un volto familiare” sarebbero state le parole di Pamela Camassa. Non ci sono video relativi all’annuncio di Alvin, mentre Fanpage avrebbe pubblicato alcuni scatti che immortalano le reazioni di stupore dei concorrenti. Tra le varie foto di volti disorientati e spiazzati, spicca quello di Helena Prestes.

Lo sconforto di Helena Prestes: quando chiese notizie di Berlusconi…

Helena si sarebbe allontanata dal resto del gruppo, per lasciarsi andare alle lacrime e allo sconforto. La naufraga, infatti, era già apparsa, nelle puntate precedenti, interessata alle condizioni di Silvio Berlusconi. Durante la puntata dell’8 maggio, infatti, Helena aveva chiesto alla conduttrice Ilary Blasi delucidazioni sullo stato di salute del defunto politico. In studio avevano poi provveduto a rassicurare la modella.

La scomparsa di Silvio Berlusconi rappresenta un evento che ha stravolto la programmazione di Mediaset, coinvolgendo anche l’Isola dei Famosi. Sull’account Twitter ufficiale del programma, ad ogni modo, è stato annunciato che il televoto in corso rimarrà aperto fino alla puntata successiva. Sotto il suddetto post, numerosi utenti hanno chiesto delucidazioni sul collocamento nel palinsesto della semifinale, inizialmente prevista per lunedì 12 giugno. Non ci sono conferme sulla sua effettiva collocazione a venerdì, ma la finale fissata per lunedì 19 giugno fa pensare ad una sua trasmissione entro la settimana corrente.

Con ogni probabilità, seguiranno aggiornamenti sul programma e sulla collocazione della sua semifinale. La morte di Silvio Berlusconi è stato un evento imprevisto e spiacevole, che ha portato a ripercussioni nella programmazione di Mediaset, quell’emittente che lui stesso fondò tanti anni fa.