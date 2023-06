L’Isola dei Famosi, salta la semifinale: programma sospeso

La semifinale de L’Isola dei Famosi non andrà in onda lunedì 12 giugno. Il programma è sospeso. La nona puntata della trasmissione slitta a data da destinarsi. Ilary Blasi e il suo team resteranno fermi. Il motivo del forfait è presto detto: Canale Cinque dedicherà uno speciale a Silvio Berlusconi, deceduto nella mattinata del 12 giugno al San Raffaele di Milano. Una notizia che ha scosso il Bel Paese e il mondo.

Lungo tutta la giornata, sulla rete ammiraglia Mediaset, come reso noto dalla medesima azienda di Cologno Monzese, verranno trasmessi degli speciali dedicati al leader di Forza Italia. Dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5″ che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 fino alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcorn24 senza interruzioni pubblicitarie.

Tornando alla semifinale de L’Isola dei Famosi, è probabile che sarà recuperata a breve. Anche perché la finale è prevista per il 19 giugno (la settimana dopo inizierà invece Temptation Island). Dunque non sono molti i giorni disponibili per trasmettere il penultimo capitolo del reality show dei naufraghi.

La morte Berlusconi, però, ha naturalmente precedenza su tutto. In questo ore concitate si sta pensando esclusivamente a dare spazio agli speciali per l’ex premier. Non appena sarà definito il palinsesto dei prossimi giorni, verrà deciso il dà farsi sulla semifinale de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi, il reality chiude per sempre?

Nelle scorse ore alcune indiscrezioni hanno sostenuto che dal prossimo hanno Mediaset sarebbe intenzionata ad archiviare definitivamente il programma. Due i motivi principali, che si legano l’un l’altro: l’usura del format e il calo di ascolti. Quest’edizione ha oscillato attorno al 18% di share, non un flop ma nemmeno un successo. Anzi, considerando anche gli alti costi della trasmissione, la soglia limite per la sufficenza. A ciò va aggiunto che, al pari del GF Vip, trattasi di un programma non proprio sobrio. Si mormora che Pier Silvio Berlusconi non lo veda di buon occhio. Laddove si decidesse di non proporre più L’Isola si aprirebbe anche un nuovo tema: che fine farà Ilary Blasi?