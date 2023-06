Isola dei Famosi finale, Alvin preoccupa: “Previsioni catastrofiche”

L’inviato speciale del reality condotto da Ilary Blasi rivela che la situazione non è tranquilla in Honduras, in quanto è previsto maltempo

Lunedì 19 giugno 2023 la finale de L’Isola dei Famosi porterà all’elezione del nuovo vincitore, ma le previsioni meteo non danno buone notizie. A riportare le informazioni sul maltempo in Honduras, in vista dell’ultima puntata, ci ha pensato Alvin. Nelle scorse ore, durante una diretta su Instagram, l’inviato speciale ha ammesso di essere preoccupato per ciò che accadrà nel corso della finale. Questo perché proprio domani è previsto maltempo nella zona in cui sono presenti i naufraghi.

“Domani finale, oggi le prove. Però le previsioni non sono per niente belle. Oggi si sta già iniziando ad annuvolare, mare grosso. E le previsioni per domani non sono buone. E quindi ci stiamo preparando per questo”

Alvin ha così spiegato che i naufraghi si ritroveranno domani ad affrontare la finale in una situazione non poi così serena. Nonostante questo, pare che i sei finalisti siano abbastanza tranquilli. D’altronde, al di là del maltempo, domani per i concorrenti si chiuderà la dura avventura in Honduras. Tutti loro non vedono l’ora di tornare a casa dai propri cari e di riprendere a mangiare in modo equilibrato. Allo stesso tempo, però, Alvin ha anticipato che non sarà per nulla facile viversi questa finale.

“Facciamo la finale con il sole? No. Poi non è mai detta l’ultima parola, però le previsioni sono piuttosto catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani”

C’è chi ha ipotizzato sui social network, tra i telespettatori, che la situazione potrebbe non essere poi così tragica. Tutto può cambiare da un momento all’altro e così anche le previsioni meteo.

Isola dei Famosi 2023: finale con maltempo, chi vincerà?

Il pubblico di Canale 5 è pronto a viversi questa finale de L’Isola dei Famosi 2023 per scoprire chi vincerà la 17esima edizione. Già in passato è capitato che ci fosse maltempo. In certi casi è stato anche difficile portare avanti la diretta. Ma come ha anticipato Alvin, ci si sta organizzando per fare tutto al meglio.

Intanto, attraverso i dati dei bookmakers è possibile farsi un’idea su chi potrebbe vincere. Per il momento al primo posto tra le quotazioni c’è Marco Mazzoli, ma non è detta l’ultima parola. Dopo di lui ci sono altri validi concorrenti che potrebbero concludere il loro percorso con la vittoria.

A contendersela, oltre al conduttore radiofonico, ci sono Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian. Quest’ultima si trova attualmente sull’Ultima Spiaggia da sola.

Ha perso al televoto flash su Playa Palapa, nel corso della semifinale, e con Gian Maria Sainato ha raggiunto Nathaly Caldonazzo. Mentre il modello ha deciso subito di porre fine alla sua avventura, Alessandra è andata al televoto flash con la showgirl.

La cantante dei Jalisse ha avuto la meglio ed è così approdata in finale. Gli altri cinque finalisti non sanno cos’è accaduto, anche se alcuni di loro durante la semifinale si sono detti convinti che qualcuno sarebbe tornato in gioco per l’ultima puntata, avendo già capito che Sainato e Alessandra sarebbero finiti su un’altra spiaggia.