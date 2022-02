Isola dei Famosi, Facchinetti arrestato in Honduras: ora svela tutta la verità

Il giudice de Il Cantante Mascherato rivela ai suoi fan il motivo per cui finì in prigione quando fu l’inviato del reality show di Canale 5

Sapevate che Francesco Facchinetti fu arrestato in Honduras? Nel lontano 2006 il disc jockey era stato scelto come inviato dell’Isola dei Famosi, quando al timone c’era Simona Ventura. E proprio nel corso di quell’edizione fu portato in carcere, dopo essere stato scambiato per un pericoloso criminale. Oggi a raccontare tutta la verità sull’accaduto ci pensa lo stesso Facchinetti, attraverso le Stories di Instagram. Attualmente, si ritrova in quarantena poiché di recente è risultato positivo al Covid-19.

Pertanto, ha dovuto saltare anche l’ultima puntata del Cantante Mascherato, dove svolge il ruolo di giudice. Ecco che, mentre chiacchiera con i suoi fan, Francesco Facchinetti rivela il motivo per cui fu arrestato in Honduras diversi anni fa. Inizialmente, il cantante ironizza sul fatto che “si mangiava meglio in galera”, ricordando appunto il momento in cui si ritrovò dietro le sbarre quando stava per svolgere il ruolo di inviato all’Isola. Scherzando sulle minestre che sta mangiando in questi giorni, conferma ai fan di essere stato arrestato.

Il pubblico che lo segue gli chiede, dunque, di spiegare meglio l’accaduto. Innanzitutto, precisa che in quel periodo l’Honduras “era un Paese molto violento”. Stavano vicino alla città La Ceiba, dove non era possibile girare da soli poiché erano presenti varie gang. Due di queste si chiamavano 18 e Mucha M., le quali si spostavano con fucili, pronti a sparare e a rapinare.

Facchinetti ricorda che chi faceva parte della banda 18 si faceva identificare con il tatuaggio 18 sulla pancia. Ebbene, Francesco ha un 8 molto grande tatuato proprio in quella zona del corpo! Mentre passeggiava in spiaggia, improvvisamente, i poliziotti l’hanno avvistato e hanno subito notato il tattoo. “Hanno pensato che fossi un killer di questa banda e mi hanno portato al commissariato”, racconta oggi il giudice de Il Cantante Mascherato.

Gli agenti l’hanno portato in galera ed è tornato in libertà solo quando la produzione dell’Isola dei Famosi ha rimesso le cose al proprio posto. Infatti, il reality show è riuscito a dimostrare che c’era stato un equivoco. “Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”, conclude così il suo racconto il figlio di Roby Facchinetti. Una storia tragicomica, durante la quale era stato considerato come un pericoloso criminale dell’Honduras.

E, intanto, il programma di Canale 5 si prepara a tornare in onda subito dopo il GF Vip 6. Al timone, il pubblico ritroverà di nuovo Ilary Blasi, in queste ore al centro del gossip con Totti. Invece, come inviato i telespettatori avranno il piacere di rivedere in Honduras Alvin. Per quanto riguarda gli opinionisti, pare ci sia ancora molta confusione, tanto che una presenza pare sia saltata, quella di Vladimir Luxuria!