Isola dei Famosi, opinionista: saltati tutti i nomi, Ilary ora è nel pantano

Sembrava tutto fatto per l’arruolamento degli opinionisti della prossima Isola dei Famosi e invece metà delle trattative sono saltate. Di recente si è mormorato di contratti blindati per Nicola Savino e Valdimir Luxuria: il primo, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, ci sarà, mentre l’ex parlamentare no. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nel corso del format Casa Chi. L’autore televisivo ha pure aggiunto che tutti i nomi fatti fino ad ora per il ruolo sono stati depennati dalla lista della produzione, compresi quelli di Amanda Lear (che sarebbe stata la prima scelta di Ilary Blasi) e di Soleil Sorge, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip 6. Discorso chiuso invece per quel che riguarda l’inviato: sarà di nuovo Alvin, che ha spodestato la concorrenza di Massimiliano Rosolino e Alvise Rigo, giovane rugbista che ha acquisto popolarità televisiva partecipando a Ballando con le Stelle.

Ora la moglie di Totti si trova in un pantano da cui c’è da tirare fuori un coniglio dal cilindro per evitare che si verifichi la situazione dello scorso anno, dove ci sono state delle trattative all’ultimo minuto che hanno portato alla scelta di tre opinionisti mal assortiti (furono Elettra Miura Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi).

“Se da un lato c’è Savino dall’altro doveva esserci Vladimir Luxuria. Mi risulta in questo momento che ci siano dei problemi per il contratto di Vladimir. Al momento pare sia saltata”. Così Gabriele Parpiglia che ha poi aggiunto che la prima scelta di Ilary Blasi “era Amanda Lear”. La trattativa non ha avuto esito positivo, ha spiegato sempre il giornalista di Chi, per due motivi: “uno di salute, che non sto qua a dire e uno dovuto per un contratto che non è andato a buon fine”.

“Da escludere la presenza di Soleil come ospite in studio. Anche Ambra è saltata, come Amanda Lear”, ha sottolineato Parpiglia. Di fatto, quindi, c’è un punto e a capo. Come poc’anzi accennato, tutto fatto invece per l’inviato. Alla fine Rosolino è stato sostituito dal Alvin.

“A proposito di Massimiliano Rosolino, la situazione è questa. Noi avevamo dato la notizia che Massimiliano sarebbe stato di nuovo l’inviato de L’Isola dei Famosi per il secondo anno consecutivo. E anche Rosolino so che era convinto di ricoprire il suo ruolo solo che qualcosa all’ultimo minuto è saltato. Ritorna per la terza volta nel ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi Alvin. Ha già ricoperto questo ruolo in passato, torna la coppia Alvin – Ilary Blasi, ufficiale”.

Isola dei Famosi 2022: Carolina Morace nel cast, Loredana Lecciso declina l’invito

Sul fronte cast, pare certa la presenza di Carolina Morace, 58 anni, ex calciatrice e allenatrice. La donna dovrebbe ricoprire la quota sportiva che l’anno scorso è stata affidata all’ex sciatrice Isolde Kostner. Non ci sarà invece Loredana Lecciso: come ogni hanno si è sussurrato di trattative per portare la compagna di Albano tra i naufraghi. Lei, per l’ennesima volta, ha spiegato che non ha intenzione di prendere parte al reality.