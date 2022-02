Isola dei Famosi 2022: è arrivata la decisione di Loredana Lecciso

By

La compagna di Albano Carrisi è stata invitata a partecipare al reality show per la seconda volta

Loredana Lecciso tornerà all’Isola dei Famosi? La soubrette pugliese è stata già concorrente del reality show in passato (più precisamente nel 2010) e la produzione l’ha cercata di nuovo per partecipare alla prossima edizione, la seconda condotta da Ilary Blasi. La compagna di Albano Carrisi è stata invitata a gareggiare con la figlia Jasmine, vista lo scorso anno a The Voice Senior con il suo celebre papà.

Dopo qualche settimana di riflessione Loredana Lecciso ha preso la sua decisione definitiva: ha declinato l’invito degli autori dell’Isola dei Famosi. Al settimanale Nuovo Tv la 49enne ha spiegato che la proposta era piuttosto allettante ma che ha preferito dire di no. A detta di Loredana non ha molto senso rifare lo stesso reality perché le cose fatte due volte perdono la loro magia.

Loredana Lecciso si è però detta entusiasta dell’idea che alla trasmissione Mediaset possa partecipare la figlia Jasmine Carrisi. All’artista piacerebbe molto vedere la ventenne in un contesto del tutto inedito, in mezzo alla natura selvaggia e lontana da tecnologia e comfort. Al momento non è chiara la scelta di Jasmine: la scorsa estate la Carrisi ha rifiutato di entrare al Grande Fratello Vip.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

Secondo le ultime indiscrezioni il cast dell’Isola dei Famosi 2022 sarà composto da coppie e single. Per l’occasione torneranno tre personaggi che hanno già partecipato al format: Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. La prima dovrebbe gareggiare con il figlio Alessandro mentre la seconda con il fratello Edoardo, ex fidanzato dell’attrice Diana Del Bufalo. Lory, invece, dovrebbe sbarcare in Honduras con il fidanzato Marco Cucolo, con il quale ha vissuto qualche tempo fa l’esperienza a Pechino Express.

Tra i single figurano: Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, Ilona Staller, alias Cicciolina, e Floriana Secondi. In trattative ci sarebbero l’attore Nicolas Vaporidis e la soubrette Matilde Brandi. Jasmine Carrisi potrebbe partecipare come single dopo il rifiuto della madre Loredana Lecciso.

L’Isola dei Famosi tornerà in onda, su Canale 5, in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Salvo novità dell’ultima ora Ilary Blasi dovrebbe essere affiancata da Alvin, nel ruolo di inviato, e Nicola Savino e Vladimir Luxuria in qualità di opinionisti.