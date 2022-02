Il Cantante Mascherato: Facchinetti assente per Covid, entra Iva Zanicchi

Cambio di programma all’ultimo per la trasmisione di Milly Carlucci, che ha dovuto trovare in extremis un sostituto per l’ex DJ Francesco

Ormai l’abbiamo imparato e ci abbiamo fatto il callo: nessuno, neanche le trasmissioni più rodate e attente, possono riuscire a scampare al Covid. Non è ovviamente esente neanche una macchina da guerra a livello di produzione e di misure di sicurezza come Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Anche stasera, dunque, in occasione della seconda puntata dello show la conduttrice dovrà fare a meno di uno dei protagonisti di questa edizione.

Ma non temete, non stiamo parlando di nessuna delle maschere ancora in gara. Non ci risulta, infatti, che ad oggi alcuno dei misteriosi concorrenti sia risultato positivo al tampone. Al contrario ci riferiamo ad uno dei giudici che ad ogni puntata devono cercare di indovinare l’identità delle celebrità dietro ai bizzarri costumi dei personaggi.

Questa volta, dunque, ad essere positivo è Francesco Facchinetti. L’ex dj Francesco e oggi manager di talenti si è preso il Covid a poche ore dalla seconda puntata in diretta e sarà dunque costretto, per ovvi motivi, ad assentarsi e a rimanere in isolamento fino a che il tampone non risulterà negativo. E adesso? Adesso si corre ai ripari, ma la produzione ha già pronto il sostituto.

A prendere il posto di Francesco Facchinetti in extremis sarà Iva Zanicchi, fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Voglio Amarti. C’è soltanto il rischio che un giudice non rodato come la Zanicchi possa commettere eventuali gaffe che potrebbero mettere in imbarazzo la conduttrice. Spesso i giudici cercano di sviare il pubblico da soluzioni “praticamente” palesi (è il caso di Soleluna-Cristiano Malgioglio) con ipotesi astruse. Sarà questo anche il caso della Zanicchi o la cantante riuscirà a fare buon viso a cattivo gioco?

Il Cantante Mascherato: le anticipazioni della seconda puntata

Cosa succederà questa sera? Quello che sappiamo con certezza è che la puntata si aprirà con lo spareggio fra Pesce Rosso ed Aquila, rimasto in sospeso venerdì scorso. Per il resto, anche stasera le maschere rimaste in gara si esibiranno in gara con altrettanti ospiti speciali, mentre nel corso della puntata assisteremo a non uno ma ben due svelamenti. Sempre che Milly Carlucci non decida di spostare il secondo svelamento alla prossima settimana.