Isola dei famosi, ex naufraga contro il reality: si parla ancora di canna gate

Isola dei famosi, parla Elena Morali: il suo pensiero sul canna gate e sull’edizione di quest’anno

A commentare gli ultimi avvenimenti de l’Isola dei famosi c’ha pensato in queste ore l’ex naufraga Elena Morali. La showgirl, che si è sempre contraddistinta per essere una persona senza peli sulla lingua, ha usato in queste ore il suo profilo Instagram per esprimere il suo pensiero in merito all’ultima edizione. Il reality, che secondo lei rimane comunque un bellissimo programma, potrebbe faticare a decollare per via del cast quest’anno. La Morali trova i naufraghi noiosi e poco interessanti. A chi le ha chiesto di parlare dell’esperienza fatta da lei sull’Isola e del tanto discusso canna gate, inoltre, Elena ha risposto: “Mai visto tanto bord…. per una canna. In una delle scuole dove andavo io c’era il preside che sapeva che si fumava, e non diceva nulla”.

Isola dei famosi, arriva la frecciatina di Elena Morali: “Vogliono solo le vecchie”

Ad piacerebbe Elena Morali partecipare all’Isola dei famosi di nuovo? Magari come opinionista o inviata? A chi le ha fatto questa domanda, su Instagram stories, l’ex pupa bionda ha risposto usando parole pungenti e provocatorie. “Vogliono solo le vecchie” ha scritto la Morali riferendosi, quasi sicuramente, alle persone scelte dalla produzione per prendere parte alla diretta. Alcuni, leggendo tra le righe, hanno visto una chiara frecciatina alle opinioniste, ovvero: Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Sarà a loro che Elena Morali ha voluto far arrivare il messaggio?

Isola dei famosi, Karina Cascella stronca le troniste: “Sempre le stesse facce”

Elena Morali, ad oggi, non è stata l’unica ad esprimere le proprie perplessità in merito all’Isola dei famosi 2019. Qualche settimana, per esempio, sul reality aveva avuto da ridire anche Karina Cascella. Quest’ultima, dopo aver raccontato di essere stata scartata per il ruolo di opinionista, sui social aveva scritto: “Lavorano sempre le stesse persone. Io sono un personaggio che divide, o mi ami o mi odi e su questo non ci sono dubbi. Però è anche vero che vedo in certi ruoli sempre le stesse facce, storiche diciamo così”.