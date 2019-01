Karina Cascella contro l’Isola dei famosi e Angela del Trono Over: l’accusa

Karina Cascella senza freni: polemica contro l’Isola dei Famosi e le opinioniste scelte

Karina Cascella non è certo un personaggio che le manda a dire. L’opinionista, conosciuta in TV per essere una persona senza peli sulla lingua, è su Instagram che stamattina ha aperto una parentesi al quanto polemica contro all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. A chi le ha chiesto se si fosse mai candidata come opinionista di un reality (come il Gf o l’Isola appunto) la Cascella ha replicato scrivendo: “Penso che lavorino sempre le stesse persone”. Una critica non troppo velata la sua che, comunque, è stata argomenta ampiamente dalla stessa.

Karina Cascella sui social tuona: in TV? “Lavorano sempre le stesse persone”

Per chiarire meglio il suo pensiero, nel messaggio in cui parlava delle opinioniste che ci sono oggi in TV e della sua candidatura “scartata” all’Isola dei famosi, Karina Cascella ha spiegato: “Lavorano sempre le stesse persone. Io sono un personaggio che divide, o mi ami o mi odi e su questo non ci sono dubbi. Però è anche vero che vedo in certi ruoli sempre le stesse facce, storiche diciamo così”. L’ex volto noto di Uomini e Donne, poi, ha anche aggiunto: “È giusto così, per carità. Però credo che debbano cambiare e dare un po’ di spazio agli altri. Tipo me! Sono certa che sarei tenere banco in un ruolo del genere anche se si tratta di una prima serata”.

Uomini e Donne, Karina Cascella contro Angela: critiche alla dama del Trono Over

Karina Cascella, stamattina, ha voluto dire la sua anche su un personaggio molto chiacchierato di Uomini e Donne. Si tratta della signora Angela, la dama del Trono Over, che con le sue dichiarazioni ultimamente ha dato il via a non poche discussioni in studio. Cosa pensa di lei Karina? “Gli occhi di questa signora non mi piacciono” ha affermato la Cascella su Instagram “Non vedo la luce quella buona, perché la sensazione che mi danno non è positiva”.