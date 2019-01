Uomini e Donne oggi: una coppia chiude, di nuovo tutti contro Angela

Oggi Uomini e Donne: Sabrina arrabbiata con Paolo, poi cambia idea

Oggi, al Trono Over di Uomini e Donne prosegue il confronto tra Sabrina e Paolo. Maria De Filippi invita la dama a leggere quello che il cavaliere ha raccontato alla redazione riguardo la loro uscita. La donna legge a bassa voce e dopo aver concluso si arrabbia con il signore. La dama del parterre femminile credeva che Paolo non raccontasse tutti nei minimi particolari, eppure o ha fatto. Dopo una breve discussione, i due fanno pace e ballano insieme. Si passa poi ad un’altra coppia, ovvero David e Cristina. Questi ultimi si frequentano da diverso tempo ormai e hanno trascorso l’ultimo dell’anno insieme.

Dopo aver passato insieme il 31 Dicembre 2108, David e Cristina raccontano di non essersi mai più visti e sentiti. Il cavaliere del parterre maschile accusa la dama per alcuni suoi atteggiamenti. Durante il confronto, l’uomo dice di non apprezzare alcune particolari cose della donna e si arriva a parlare addirittura di alcune telefonate in cui lui pare l’abbia anche un po’ insultata. Alla fine della discussione, la padrona di casa chiede ai diretti interassi che intenzioni abbiano e Cristina dice di voler chiudere il tutto. Tornano al loro posto e la conduttrice richiama in studio la signora Angela.

Uomini e Donne Trono Over: nuovi scontri tra Tina, Gianni e la signora Angela

Angela rientra in studio e Maria chiama anche il signore venuto a conoscerla la scorsa settimana. Oggi, la dama di Napoli ha deciso di chiudere la conoscenza. La donna dice che non va bene il fatto che sia separato, così come non può andarle bene l’età. Il cavaliere ha dieci anni in più a lei e la signora dichiara di voler assolutamente un suo coetaneo. Alla fine, Tina e Gianni tornano all’attacco e la discussione riparte da zero.