Isola dei Famosi esplosiva: eliminati, nominati, santificazione Adinolfi

Nell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025 i naufraghi sono stati messi di fronte alla verità legata all’Ultima Spiaggia, dove finora gli eliminati hanno potuto accettare o rifiutare una seconda possibilità. Prima di arrivare a questo momento, che ha segnato una rissa scoppiata in acqua, si è parlato di altro. In particolare, Veronica Gentili si è concentrata sugli schieramenti nati in Honduras.

Da una parte c’è uno spietato Mario Adinolfi con il suo gruppo e dall’altra c’è Teresanna Pugliese, rimasta sola. Dopo alcuni confronti, sono giunti sul posto gli eliminati provvisori e si è acceso il caos intorno a Dino Giarrusso, che ha ricevuto solo critiche per il suo pungente commento su Cristina Plevani. Subito dopo, la Gentili e Pierpaolo Pretelli hanno dato il via a una prova tra naufraghi e gli eliminati provvisori, di pallanuoto.

Ed è stato in questo momento che è scoppiata la rissa tra Giarrusso e Omar Fantini in diretta TV a L’Isola dei Famosi. Dopo l’accaduto, la Gentili ha aperto un televoto flash con protagonisti tutti gli eliminati provvisori: solo uno di loro ha avuto la possibilità di rientrare in gioco. In attesa del risultato, la conduttrice si è concentrata, anche in questa puntata, sulla santificazione di Mario Adinolfi.

Il politico, che sebbene ai televoti vada abbastanza bene non è molto amato da chi commenta sui social network. Dai vari commenti si evince che la maggior parte dei telespettatori non apprezza il suo modo di fare sia prima che durante questa esperienza in Honduras. La conduttrice ha fatto sapere che Mario ha perso 22 chili in queste settimane. Lui ha ammesso di essere cambiato e non solo fisicamente.

Con tanto di standing ovation da parte degli spettatori presenti in studio, Adinolfi ha vinto una sfida tutto solo. Veronica gli ha permesso di ripetere la prova e, durante la sua seconda possibilità, è riuscito a trionfare e a conquistare le uova. L’opportunità data a Mario e i successivi applausi per la sua vittoria hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Isola dei Famosi: eliminati dell’ottava puntata

L’eliminato dell’ottava puntata è Mirko Frezza con il 30.25% (Patrizia 35.53%, Teresanna 34.22%). Le percentuali sono molto vicine. Dunque, l’attore ha perso questo televoto a testa alta. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto flash tra gli eliminati provvisori. Ebbene è stata definitivamente eliminata con il 3,03% Alham El Brinis.

Dopo queste eliminazioni, è arrivato il momento di affrontare un nuovo gioco per i naufraghi, che si sono ritrovati a dover dire in faccia ai loro compagni ciò che pensano in base alle domande trovate dentro i cocchi:

Patrizia: “Di loro presenti frequenterei tutti. Loredana potrei frequentarla meno, perché abbiamo idee diverse”.

Omar: “Il più inutile è stato Mario, emotivamente è stato il più utile”.

Loredana: “Il più noioso è Patrizia”.

Mario: “Il più permaloso è Omar”

Jay: “Chi non si merita la finale è Patrizia”.

Teresanna: “Mi ha delusa Mario, quando in un primo momento ha fatto un passo avanti e poco dopo mi ha attaccata nuovamente. Per il resto sono tutti delle scoperte in realtà”.

Cristina: “Il più falso? Ci sono state volte che ho pensato Teresanna”.

Mirko Frezza ha poi deciso su Cayo Paloma di tornare a casa e di non approfittare della seconda possibilità sull’Ultima Spiaggia. Tra risate e i consigli dei presenti in studio, che l’hanno invitato a restare, l’attore ha preso subito la sua decisione. “Io non ce la faccio più, portatemi a casa”, ha urlato Mirko.

Isola dei Famosi ottava puntata nomination: chi è finito al televoto

Nel corso della puntata, si è anche affrontato il discorso della parità dei sessi. Tutto è nato tramite alcune dichiarazioni di Adinolfi, il quale nei giorni scorsi si è detto convinto che la parità per le donne rappresenti una fregatura. Veronica Gentili ci ha voluto vedere chiaro qui, trovando questo un discorso sbagliato. “Fallo dire alle donne se la parità è una fregatura”, ha tuonato Simona Ventura.

Jey si è detto convinto che per galanteria dovrebbe pagare la cena sempre l’uomo e non per una questione di parità. “Ti senti sminuito come uomo se paga una donna?”, ha chiesto infastidita la conduttrice, che ha ammesso di provare piacere nel pagare lei le cene. La Gentili ha poi giustamente fatto notare che, in realtà, non si è ancora arrivati alla parità. Su questo non ha dubbi Loredana: “Jay forse dice così perché lo stipendio delle donne è sempre più piccolo”.

Anche questa volta, la Prova Leader è stata vinta da Omar. Sono poi iniziate le nomination dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, che hanno portato al televoto: Jey, Cristina e Patrizia. La prossima puntata andrà in onda mercoledì 25 giugno e precederà la semifinale.