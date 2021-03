Elettra Lamborghini ci sarà nella prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Scelta come opinionista da affiancare a Ilary Blasi, la cantante si è dovuta fermare a pochi giorni dal debutto a causa del Covid. La notizia è trapelata pochi giorni fa, poi proprio Elettra ha confermato tutto. Insomma non si tratta di un semplice pettegolezzo. Quindi in studio con la Blasi ci saranno Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, che si è unito in corsa alla squadra dell’Isola 2021. Ma non saranno soli, perché il quarto volto, ovvero Elettra, non sarà del tutto assente: lavorerà in smart working, ovvero da casa.

Come sta accadendo in tante trasmissioni da un anno a questa parte, tanti ospiti e tanti volti dei programmi tv appaiono in collegamento sugli schermi. Ci sono state anche conduzioni intere fatte in collegamento e succederà la stessa cosa anche con Elettra Lamborghini all’Isola dei famosi 2021. Come ha fatto sapere Fanpage, infatti, la produzione ha pensato di abbracciare questa modalità e non rinunciare del tutto a Elettra. Anche perché lei ha fatto sapere che sta bene, perciò nulla le impedisce al momento di partecipare alla diretta su Canale 5. Niente ferie per lei, la Lamborghini si metterà subito a lavoro e osserverà i quindici naufraghi già dal loro primo tuffo nelle acque dell’Honduras.

Ilary Blasi avrà modo di collegarsi di tanto in tanto con Elettra, che farà quindi i suoi interventi da casa e commenterà ciò che succede in puntata. Dunque l’Isola 2021 partirà con la sua squadra al completo: Ilary al timone, accanto a lei i tre opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi e in collegamento dalla Palapa ci sarà Massimiliano Rosolino. Quindi Elettra ci sarà e il suo amico Zorzi, reduce da un grandissimo successo al GF Vip e tanto altro ad attenderlo sul suo cammino, non sarà il suo sostituto.

La prima puntata dell’Isola andrà in onda lunedì 15 marzo 2021, tutto è pronto. I naufraghi sono partiti per l’Honduras già qualche giorno fa e non sono mancati i primi scontri. Non resta che sperare nel meteo: è già successo in passato che i temporali impedissero non solo i collegamenti ma anche l’arrivo dei concorrenti sulla spiaggia.