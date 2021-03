Già tempo di scontri all’Isola dei famosi 2021: Daniela Martani e Vera Gemma hanno litigato! Le due naufraghe sono arrivate a uno scontro ancor prima di arrivare in Honduras. Insomma, il reality show non è ancora iniziato ma potrebbe essere nata la prima rivalità. Le concorrenti della nuova edizione dell’Isola hanno avuto una discussione già al loro primo incontro. Se questo è l’inizio, si può solo immaginare cosa potrà succedere durante la convivenza forzata. Intanto i naufraghi sono partiti per l’Honduras e stanno iniziando a conoscersi in vista dello sbarco, anzi del tuffo dall’elicottero previsto per lunedì 15 marzo 2021.

In attesa che Ilary Blasi dia inizio alla sua Isola dei famosi, Davide Maggio ha svelato un retroscena sul cast. Le protagoniste sono ovviamente Vera Gemma e Daniela Martani, che hanno avuto una lite a Milano. I concorrenti si sono incontrati per il periodo di quarantena prima della partenza e c’è stato un battibecco tra le due donne. La Martani avrebbe rimproverato Vera Gemma perché indossava una pelliccia. L’ex hostess è un’accanita animalista e non riesce mai a trattenersi, partendo subito all’attacco. Per questo motivo ha subito fatto notare la cosa a Vera.

Di tutta risposta la Gemma ha stoppato Daniela Martani dicendole che si trattava di una pelliccia sintetica. Ha quindi dimostrato alla sua compagna di avventura non solo che avrebbe potuto chiedere prima di rimproverarla e partire all’attacco senza motivo, ma ha anche messo subito in chiaro che con lei avrà del filo da torcere. Avranno fatto pace nel frattempo? Non si sa, ma è certo che l’avventura di Daniela Martani all’Isola dei famosi non sia iniziata col piede giusto.

La Martani è una dei concorrenti più discussi della storia dei reality show. Nessuno ha gradito la scelta da parte di Mediaset di ingaggiarla per l’Isola dei famosi 2021 dopo le sue ultime dichiarazioni sul Covid e sui vaccini. L’unica speranza è che venga messa a tacere su questi argomenti così delicati in un periodo storico come quello che stiamo attraversando. All’Isola dei famosi, senza diretta 24 ore su 24, non è difficile scegliere cosa mandare in onda. Ma sarà semplice gestirla durante le dirette con la Blasi?