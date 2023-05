Claudia Motta ha abbandonato L’Isola dei Famosi 2023. Stava affrontando questa nuova avventura in coppia con Pamela Camassa nella Tribù Accoppiados. In una giornata qualunque in Honduras, purtroppo l’ormai ex naufraga ha avuto un infortunio ed è stata subito allontanata dal gruppo per effettuare i dovuti accertamenti. La modella si è così ritirata solo dopo qualche settimana dall’inizio di questa nuova edizione.

L’annuncio sul ritiro di Claudia è stato Alvin, quando Ilary Blasi ha dato inizio alla terza puntata collegandosi con La Palapa. Qui l’inviato speciale ha annunciato l’uscita di scena della giovane modella. L’ex naufraga si è espressa sui social network subito dopo, condividendo un lungo messaggio per il pubblico. La stessa Claudia Motta ha confermato di non aver avuto la possibilità di andare avanti col gioco a causa di seri motivi.

Entrando nel dettaglio, la modella ha avuto un incidente mentre stava pescando. Claudia ha lasciato L’Isola dei Famosi dopo essere scivolata e aver battuto la testa su uno scoglio. Così, la Motta ha riportato un trauma cranico, cosa che l’ha costretta a lasciare i giochi su consiglio dei medici. In generale, Claudia ha utilizzato parole positive non appena tornata sui social, ironizzando anche sull’accaduto.

“Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa. È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia”

Claudia conclude il suo lungo messaggio dicendosi speranzosa che il pubblico porti con sé un bel ricordo di lei. Questo per la Motta rappresenta “solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore” con il pubblico. Il post di Claudia su Instagram è stato seguito dall’intervento di Marco Predolin, il quale ha anche lui dovuto abbandonare l’Honduras.

Ma l’ex naufrago non è stato l’unico a parlare dopo il post della modella. Infatti, è intervenuto il fidanzato di Claudia Motta, il cuoco Simone Rugiati. Quest’ultimo ha commentato il ritiro della fidanzata con fare un po’ polemico. In particolare, il conduttore televisivo si è lasciato andare a una frecciata nei confronti degli altri naufraghi.

Inizialmente ha preso le difese di Claudia facendo notare: “Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo veramente. Sapesse il dolore, collare, di quanto sia vero un trauma cranico”. Detto ciò, Rugiati ha sottolineato che questo a Claudia non importa, in quanto “ha la testa più dura dello scoglio”. A questo punto, Simone non ha trattenuto la sua frecciata:

“Ma oggi le è stato detto dai medici che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la ‘piccolina’, ma l’unica grande. Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno”

Questo è stato di sicuro un commento polemico da parte di Simone Rugiati, il quale ci ha tenuto a esaltare le azioni della fidanzata in Honduras. Non si sa a chi sia rivolta la frecciata. Di sicuro inizialmente Claudia ha avuto qualche battibecco con Helena Prestes, la quale aveva deciso di non salvarla nonostante la loro amicizia per aiutare una donna più adulta, Corinne Clery.