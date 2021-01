Isola dei famosi: Asia Argento dice no, chi potrebbe arrivare al suo posto

È da un po’ di tempo che si chiacchiera sulla presenza di Asia Argento all’Isola dei famosi, il programma che per questa edizione verrà condotto da Ilary Blasi. Ad affermare la sua posizione circa l’indiscrezione ci ha pensato la stessa figlia di Dario Argento.

Nel suo profilo Instagram qualche ora fa Asia ha fatto chiarezza sulla sua presunta partecipazione all’Isola dei famosi attraverso una Instagram story. In quest’ultima ha fatto presente di essere anche stata contattata dai suoi agenti. Ma non solo. Ha ironizzato dicendo che la medesima domanda le è stata posta ovunque; dal tabaccaio, dal fioraio ecc.

Gli stessi suoi manager le avrebbe domandato se la notizia fosse vera e se veramente volesse partecipare al reality. A tal proposito ci ha pensato Asia Argento che ha smentito categoricamente ed ufficialmente di non essere una delle naufraghe della prossima edizione dell’Isola dei famosi.

Oltre a ciò ha fatto ben intuire con le sue parole di non essere neanche benché meno interessata. Infatti nelle sue storie Instagram ha esordito dicendo in merito alla questione: “Ma manco morta, ma manco per 5 milioni di euro. Ora basta, non faccio l’Isola dei famosi”.

La notizia è dunque ufficiale. La nota attrice figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi non sarà purtroppo nel cast ed è un peccato perché proprio il suo nome era uno dei più attesi. La regista, grazie al suo carattere deciso, avrebbe sicuramente portato una ventata d’aria fresca all’interno del reality e sarebbe stata sicuramente apprezzata dal pubblico.

Isola dei famosi, spunta il nome di Giulio Berruti

La rosa dei nomi dei personaggi dello spettacolo che potrebbero far parte dei naufraghi dell’Honduras si allarga sempre di più. Solo cinque giorni fa si era fatto anche accenno a una presunta partecipazione al reality di Jill Cooper e Patrizia Rossetti, rispettivamente personal trainer e conduttrice televisiva.

A oggi però spunta un altro Vip che potrebbe sbarcare all’Isola. Pare che Ilary Blasi stia puntando ad un personaggio clamoroso ovvero Giulio Berruti. Il bell’attore potrebbe portare grosse soddisfazioni alla conduttrice di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Il Vip infatti è impegnato da quasi un anno con Maria Elena Boschi. Vedremmo se, invece, questo nome verrà confermato.

Tra gli altri personaggi dello spettacolo che potrebbero sbarcare in Honduras nella prossima primavera abbiamo Brando Giorgi, Andrea Cerioli, ma anche Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. E ancora si potrebbero aggiungere Alessandra Canale e il conduttore radiofonico Marco Baldini. In più anche l’ex fidanzato di Pamela Prati, Luigi Oliva. Per quanto riguarda invece gli inviati pare si stia valutando anche il nome di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker.