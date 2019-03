Isola dei Famosi: Ghezzal fuori, tutti i naufraghi in nomination

Isola dei Famosi, ecco cosa accadrà nella puntata di lunedì 11 marzo

Lunedì 11 marzo ci sarà un nuovo appuntamento con il reality targato Canale 5, L’Isola dei Famosi. Accanto alla padrona di casa, Alessia Marcuzzi, rivedremo anche Alda D’Eusanio, Alba Parietti e l’inviato in Honduras, Alvin. Un vero e proprio caso si è aperto durante la settimana per ciò che è successo a Riccardo Fogli e il video messaggio incriminato inviatogli da Fabrizio Corona. Una settimana davvero burrascosa, sia sull’isola che in Italia. Dopo discussioni, polemiche e ritiri a sorpresa, cosa succederà nella prossima puntata? Tra gli ex naufraghi, arriveranno in studio Jeremias Rodriguez e Jo Squillo. Il primo uscito all’ultima nomination e la seconda che è stata costretta a lasciare il programma per via di un infortunio al piede. Ad annunciare l’addio di Jo Squillo è stato Alvin durante il daytime del 6 marzo. “Jo lascia Playa Uva per accertamenti“, queste le parole utilizzate dall’inviato per spiegare cosa era successo. L’avventura di Jo si è conclusa a causa della rottura di un osso del piede che l’ha costretta così a far rientro in Italia.

Isola dei Famosi, una grande sorpresa per il live

Le anticipazioni della prossima puntata de L’Isola dei Famosi parlano chiaro. Dopo l’annullamento del televoto della settimana, a causa del ritiro a sorpresa di un altro naufrago, Ghezzal, tutti i concorrenti del reality saranno sottoposti a nomination. Il destino dei concorrenti de L’Isola dei Famosi dovrà passare al vaglio del pubblico che, attraverso la nomination, deciderà chi dovrà lasciare la Palapa durante la serata senza fare più ritorno. Nella puntata, inoltre, assisteremo anche alla prova leader tra Soleil e Ariadna. Le due saranno messe a confronto attraverso una dura prova e solo una riuscirà a superarla divenendo il leader della settimana. Una puntata davvero importante.

Caso Fogli, se ne parlerà in puntata?

L’argomento della settimana, ossia il caso Riccardo Fogli sarà al centro delle tematiche della puntata? Per ora non ne abbiamo conferma, ma sicuramente sono state molte le cose che sono successe negli ultimi giorni, dopo il video messaggio che l’ex re dei paparazzi che voluto lasciare all’ex Pooh. In settimana sono state tante le conseguenze di quel gesto. Non solo uno degli sponsor del programma si è ritirato ma sono saltati alcuni autori, tra cui il capo progetto. E Alessia Marcuzzi? Dopo le accuse che sui social si leggono anche contro di lei, cosa dirà?