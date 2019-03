Isola: Caffè Borbone interrompe la collaborazione dopo il caso Fogli

Isola dei famosi: Caffè Borbone interrompe la collaborazione

Per l’edizione in corso dell’Isola dei famosi non sembra andare tutto come previsto. Dopo gli ascolti non troppo alti delle puntate precedenti, ecco che arriva altro materiale che non lascia presagire nulla di buono per il programma condotto dalla Marcuzzi. Cosa sarà successo ancora? Nell’ultima puntata serale andata in onda lunedì sera, ogni telespettatore ha avuto modo di assistere alla vicenda legata a Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha, infatti, scatenato un vero e proprio delirio quando ha ipotizzato il tradimento della moglie ai danni dello stesso cantante. A detta di Corona ci sarebbero anche delle prove che lo testimonierebbero. Sarà vero tutto ciò? Codesta situazione ha letteralmente creato qualcosa di assurdo sul mondo del web e non solo. Nelle scorse ore, infatti, il capo progetto Cristina Farina è stata estromessa dall’incarico dai vertici Mediaset.

Gli sponsor interrompono la collaborazione con L’Isola dei Famosi

Ma non è tutto per l’Isola dei Famosi! Oltre a quanto appena spiegato sopra, ecco che alcuni sponsor iniziano a interrompere la collaborazione con il programma di Canale 5. Proprio qualche istante fa, come riportato dal sito DavideMaggio.it, Caffè Borbone ha deciso di lasciare definitivamente l’Isola. La collaborazione tra il reality e il marchio finisce qua! A riportare la notizia ci pensa, appunto, lo stesso marchio tramite un comunicato sulla pagina Instagram: “In seguito alle circostanze nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi Caffè Borbone non sarà più sponsor. Abbiamo scelto di non sponsorizzare più L’Isola dei Famosi dopo gli ultimi aggiornamenti”.

L’Isola dei Famosi in bufera dopo il caso Fogli

Dunque, nulla di favorevole per il reality condotto dalla raggiante Alessia Marcuzzi. Troppa confusione e soprattutto troppi pochi consensi da parte del pubblico a casa. C’è addirittura chi parla di una possibile finale anticipata visto il bassissimo share prodotto. Come andrà a finire?