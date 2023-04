Isola dei Famosi, anticipazioni 2° puntata: chi sarà eliminato

By

Chi lascerà il reality show condotto da Ilary Blasi? Ecco cosa rivelano i sondaggi e cosa accadrà stasera in Honduras

Chi sarà il primo eliminato de L’Isola dei Famosi 2023? La 17esima edizione è partita con il televoto che vede sfidarsi Helena Prestes e Marco Predolin. A decidere le sorti dei due naufraghi sono i telespettatori, che sembrano avere una evidente preferenza. Infatti, i sondaggi sul web portano verso un nome, quello di Predolin. Sarà lui il primo eliminato di questa edizione? Sembra proprio di sì, visto che pochissimi telespettatori nei sondaggi ammettono di volerlo salvare.

Come capitava nelle passate edizioni, l’eliminato della puntata in onda lunedì 24 aprile 2023 potrebbe finire su un’isola dedicata agli eliminati provvisori. Dunque, se anche quest’anno ci sarà questa possibilità, Marco si ritroverebbe a scegliere se continuare da solo questa esperienza su un’altra spiaggia, attendendo di andare al televoto la settimana successiva con il prossimo eliminato al televoto, oppure no. Proprio Predolin, nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, è stato il più nominato da parte dei naufraghi.

Invece, Helena Prestes è finita al televoto con la nomination del leader della settimana, Simone Antolini affiancato da Alessandro Cecchi Paone. La modella brasiliana, che qualche giorno fa ha accusato un malore, sembra aver già una schiera di fan pronti a portarla avanti in questa faticosa esperienza in Honduras. E proprio loro dovrebbero salvarla al televoto.

Predolin, al contrario, non si è fatto particolarmente apprezzare, sia dal pubblico di Canale 5 che dai suoi compagni d’avventura, che l’hanno accusato di isolarsi. Proprio questa è stata la motivazione di molti naufraghi che l’hanno nominato durante la prima puntata. Questo ha fatto divertire Ilary Blasi, la quale è inizialmente rimasta perplessa nell’ascoltare sempre la stessa motivazione da parte di questi concorrenti, visto che il reality è appena iniziato.

L’Isola dei Famosi 2023 seconda puntata: le anticipazioni

Nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi Alvin, direttamente dall’Honduras, guiderà una prova che pare sarà davvero epica! Questa sfida vedrà al centro della scena Marco Mazzoli e Paolo Noise. Spazio, ovviamente, anche per la prima edizione di questa edizione, condotta per la terza volta consecutiva da Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in studio.

Non mancheranno le nuove nomination per i naufraghi presenti su Cayo Cochinos. Dunque, a fine puntate Ilary Blasi aprirà un altro televoto, il cui risultato sarà deciso sempre dal pubblico a casa.