Isola dei Famosi, Akash Kumar non esce di scena: il modello cambia idea

Akash Kumar cambia idea e torna nello studio dell’Isola dei Famosi 2021. A rivelarlo è lui stesso, rispondendo a un commento sui social. Un utente si dice felice del fatto che l’ex naufrago non sarà presente nello studio di Canale 5, durante il diciottesimo appuntamento di questa edizione condotta da Ilary Blasi. Ma lo stesso Akash fa notare che questa sera dovrà vederlo! Dunque, Kumar sembra aver cambiato idea, restando uno degli ospiti della trasmissione. Più volte interviene sulle dinamiche del gioco, parlando ai suoi ex compagni dallo studio. Solo due giorni fa arrivava la notizia sulla sua uscita di scena.

“Ahimè, stasera mi vedi”, così risponde Akash a chi è contento di non vederlo stasera. In questo modo, fa sapere al pubblico di Canale 5 che sarà seduto tra gli ospiti in studio. Nei giorni scorsi, aveva rivelato di aver preso una decisione importante sul programma: non avrebbe più preso parte alle puntate in studio. Questa sua decisione non era stata presa per un fattore polemico nei confronti del programma condotto dalla Blasi. Pare che Akash volesse lasciare più spazio a personaggi che possono creare delle dinamiche in studio. Infatti, lui stesso faceva sapere che questa era una sua scelta.

Il modello non aveva aggiunto altri dettagli riguardanti questa decisione, arrivata in modo improvviso per i telespettatori. Sicuramente Akash è uno degli ex naufraghi più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il pubblico di Canale 5 ha scelto di eliminarlo attraverso il televoto e lui non ha accettato l’opportunità di proseguire questa esperienza su un’altra isola, tanto che ha fatto ritorno in Italia. Tra polemiche e battibecchi, Kumar ha poi deciso di presenziare in studio nel corso delle varie puntate.

Più volte, la Blasi gli permette di dire la sua su ciò che accade in Honduras. Non solo, ha anche affrontato una prova in studio per dare la possibilità a Francesca Lodo e Beatrice Marchetti di avere una ricompensa. Il modello non è, però, riuscito a superare questa sfida, deludendo non poco. In questi ultimi giorni, Akash è finito al centro del gossip dopo essere stato paparazzato in compagnia di Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo.

Sembra che il tutto sia stato organizzato dai due, proprio per farsi beccare dai fotografi e finire sulle pagine dei giornali. A rivelare questo dettaglio è stato Chiofalo, che ha reso pubblico un video in cui è possibile vedere Akash e Antonella mettersi d’accordo con il fotografo.