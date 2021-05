Akash e Fiordelisi, così si costruisce un finto gossip: bacio fake (video)

Nei giorni scorsi si è avvertito l’eco della fine della storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Dopo anni si sono detti addio qualche mese fa, nonostante la convivenza fosse vicina. Il caso ha voluto che l’influencer avrebbe avuto modo di incontrare Akash Kumar e ci sarebbe stato un feeling immediato. Sono stati beccati per le strade milanesi scambiarsi effusioni. I due si sono goduti una semplice passeggiata, con caffè e coccole. Poi all’improvviso si sono calati la mascherina per scambiarsi un bacio sulle labbra. Ben presto è arrivata la smentita di Akash sul flirt con Antonella. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ha pubblicato qualche giorno fa una storia nella quale ha dichiarato che se stesse insieme a una ragazza non avrebbe problemi ad annunciarlo e a farlo sapere. Ha chiarito, inoltre, che tra loro c’è soltanto un rapporto di amicizia.

A distanza di circa due settimane, Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio. L’ex volto di Temptation Island ha dichiarato sui social che quella tra Antonella Fiordelisi e Akash Kumar è stata una paparazzata concordata per fingere un flirt inesistente e far parlare di loro. Il video in questione parla molto chiaro che spiega cos’è successo dietro le quinte. Il modello ha chiesto al paparazzo, pronto a scattare le foto con le finte foto rubate: “Il minimo garantito quant’è?” Il professionista ha chiesto di baciarsi più volte, approfittando anche della luce migliore. Nell’avvicinamento tra i due, quindi, non c’è nulla di reale: il filmato lo conferma.

Semplicemente, si sono ridicolizzati per far parlare di loro, chiacchiere che non hanno preso il decollo se non per qualche ora. Questo ha sconfessato anche le affermazioni di Akash sul fatto di volere restare lontano dal gossip che ha definito spazzatura. Come non ricordare le sue famose parole: “Il trash non mi appartiene”, prima di entrare a L’Isola dei Famosi. A Kumar non resta altro che screenshottare ricerche google sui ‘ragazzi più bello del mondo’ e postarli come storie sul suo profilo Instagram. Vedremo cosa inventerà nelle prossime settimane per far parlare di lui.