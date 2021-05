Akash via dall’Isola dei Famosi: non sarà più ospite in studio, la scelta

Akash Kumar, discusso concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, nelle scorse ore ha fatto sapere che non presenzierà più nello studio del reality show condotto da Ilary Blasi durante le dirette in prime time. Una decisione che, a quanto afferma il medesimo Kumar, non avrebbe alcunché di polemico nei confronti della trasmissione ma sarebbe dettata dalla semplice volontà di lasciare maggiore spazio a personaggi in grado di creare dinamiche.

“La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente. Questa è una scelta mia”, ha dichiarato Akash sul suo profilo Instagram. “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, ha concluso, non aggiungendo altri dettagli.

Il modello è stato chiacchieratissimo durante e dopo L’Isola dei Famosi, mantenendo un comportamento, secondo molti, ambiguo. Particolarmente feroci le polemiche innescatesi sul colore dei suoi occhi. Per alcuni il ‘ghiaccio’ delle sue particolari iridi sarebbe frutto di una delicata operazione chirurgica non legale in Italia. Kumar ha smentito tale ricostruzione, sostenendo che i suoi occhi non sono altro che un dono di madre natura. A riprova di ciò ha postato uno scatto sui social di lui piccino, in compagnia di una persona anziana, che ha detto essere sua zia.

Peccato che quello scatto sia piuttosto strano. La foto circola su Google da parecchio tempo e in tanti hanno notato la questione, dando del bugiardo al modello che, di tutta risposta, ha affermato che la persona anziana presente nella fotografia sia appunto sua zia. La verità dove sta? Chissà…

Ma c’è dell’altro: negli ultimi giorni Kumar è finito al centro del gossip per via di una paparazzata con Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo. Qualcosa però non è tornato nella faccenda. Cosa? Pare che la ‘pizzicata’ sia stata organizzata dallo stesso Akash e dalla medesima Fiordelisi.

A spifferarlo ci ha pensato proprio Chiofalo che ha pure pubblicato un video in cui si vedono Antonella e Akash mettersi d’accordo con il fotografo di turno su quale posizione assumere per essere paparazzati nel momento opportuno. Ma come? Non era Kumar quello che diceva di essere un modello internazionale che non voleva avere nulla a che fare con la cronaca rosa del Bel Paese?