Isola dei Famosi, 8° puntata: Bastianich si ritira, eliminato, nominati

L’0ttava puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata con Vladimir Luxuria che ha dato qualche anticipazione sulla serata. Prima di dare inizio ai giochi, la conduttrice ci ha tenuto a complimentarsi con Aras Senol, Artur Dainese e Matilde Brandi, per il grande lavoro che hanno svolto in questi giorni. Dopo di che, è arrivato il momento di fare avere un confronto faccia a faccia tra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello.

La puntata è andata avanti con le clip che ritraggono i naufraghi divisi per la prima volta in due gruppi, quello Blu e quello Rosso. La prima squadra è finita su una spiaggia per nulla accogliente, mentre la seconda in una zona più piacevole e sicuramente con più pesci da pescare! I Barracudas (squadra Blu) e i Coquinos (squadra Rossa) si sono sfidati in acqua per ottenere dei benefit per i prossimi giorni. Alla fine, ha vinto il gruppo Blu. È arrivato poi il momento di presentare le tre new entry: Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai.

In questa circostanza, Sonia Bruganelli ha fatto notare l’interessamento di Dario Maltese nei confronti di Karina. Prima del loro arrivo su Playa Palapa, Vladimir è andata avanti con le varie dinamiche nate in Honduras. In questa ottava puntata de L’Isola dei Famosi, ecco che Samuel Peron è stato messo di fronte a una scelta difficile, legata al cibo e alla sua compagna Tania. Il gesto degli altri naufraghi ha colpito, mentre Rosanna Lodi sembra aver creato le giuste tensioni. Samuel ha avuto la possibilità di riabbracciare la sua Tania grazie al sostegno dei suoi compagni d’avventura.

Isola dei Famosi 18 puntata del 13 maggio: Rosanna eliminata

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. L’eliminata dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è Rosanna con il 25% (Samuel 48%, Artur 27%). Alla fine dopo aver animato la puntata e conquistato il web, proprio la Lodi ha dovuto lasciare il gioco. Prima di andare via, Rosy ha dato il bacio di Giuda a Greta, facendo così la sua nomination. La puntata è andata avanti con un confronto tra Artur Dainese e Khady Gueye. I due si sono allontanati dopo il gioco della verità.

In cambio della ricompensa, i naufraghi hanno dovuto rispondere con sincerità alle domande. A una di queste, Artur ha risposto che tradirebbe la fiducia di Khady, con cui sembrava aver instaurato un rapporto speciale. La Gueye è rimasta delusa dalla sua risposta, al punto che ha deciso di allontanarsi. Artur stasera ha spiegato che si riferiva al gioco e non alla vita di tutti i giorni.

Maltese crede che Dainese si sia arrampicato sugli specchi. Subito dopo, Vladimir ha mandato in onda una clip per far ascoltare a Greta le critiche che Edoardo Stoppa le ha riservato nei giorni scorsi. Quest’ultimo si è detto convinto del fatto che come leader la Zuccarello dovrebbe essere più decisiva e diretta. Le sue parole pare non abbiano disturbato Greta, la quale ha continuato a sorridere. Maltese ha fatto presente che in puntata sono tutti pacifici e poi “si parlano dietro le spalle”.

Dopo di che, è arrivato il momento di accogliere i tre nuovi naufraghi Dario, Linda e Karina. Vladimir ha annunciato che i tre hanno portato con loro tre maledizioni. Elenoire Casalegno ha dato inizio a una di queste con Dario, il quale ha dovuto scegliere 4 naufraghi a cui non far svolgere la prova ricompensa. Questi concorrenti non hanno potuto neanche approfittare del regalo ottenuto dalla propria squadra. Il comico ha scelto Aras, Alvina, Greta ed Edoardo Franco.

Gli altri naufraghi si sono sfidati in una serie di prove. Artur, Samuel, Stoppa e Khady hanno vinto la prima e hanno così mangiato uno spiedino di gamberi a testa. I quattro si sono sfidati in un’altra prova. Sono andati avanti Artur, Stoppa e Khady, che hanno mangiato una bruschetta ciascuno. A superare la fase successiva sono stati Artur e Stoppa.

Ma ecco che Dainese è stato squalificato dalla prova in quanto per arrivare primo alla ricompensa ha fatto cadere gli altri sandwich. È così rientrata in gioco Khady, per vincere la parmigiana. La naufraga non ci ha neppure provato, vedendo Stoppa in netto vantaggio dal primo istante.

Joe Bastianich abbandona l’Isola dei Famosi 2024

Non è di certo mancato lo spazio dedicato alla prova leader. Nei giorni scorsi, i naufraghi si sono sfidati per individuare un concorrente per ogni squadra per la selezione. Della squadra Blu ha vinto Stoppa, mentre tra i rossi ha vinto Matilde. I due vincitori si sono sfidati nel corso della puntata in onda stasera. Entrambi sono Leader della propria squadra, ma hanno dovuto affrontare la famosa prova del fuoco per diventare immuni alle nomination.

Stoppa e Matilde hanno raggiunto il tempo massimo di tre minuti. Pertanto, entrambi hanno ottenuto l’immunità, oltre che Leader dei loro rispettivi gruppi. A questo punto, Vladimir Luxuria ha deciso di dare delle risposte sulle condizioni di salute di Joe Bastianich. Per il noto chef non sono stati giorni semplici, anzi, ha lasciato temporaneamente il gioco. Elenoire Casalegno ha invitato Joe a dire lui stesso come sta al pubblico.

Così Bastianich è tornato sulla Palapa dai suoi compagni d’avventura. Ebbene, Joe ha dovuto abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi 2024:

“Ci sono new entry? Io me ne vado. Avete visto una parte di me mai vista in televisione. Normalmente arrivo in fondo nelle cose. Quando la dottoressa mi ha detto che devo lasciare sono rimasto male. Avete visto le parti più deboli di me”

Vladimir Luxuria ha ammesso che il suo ritiro è decisamente una cosa che crea dispiacere, in quanto è stato uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Nonostante questo, la conduttrice ci ha tenuto a precisare che la salute viene prima di tutto. Alla fine Bastianich ha salutato con affetto i naufraghi e ha lasciato definitivamente il gioco.

Isola dei Famosi: nomination, chi è finito al televoto

Come già detto, i nuovi naufraghi hanno portato con loro delle maledizioni. Linda ha dovuto scegliere a quale naufrago far cadere una penitenza: vivere per 24 ore bendato. Morselli ha scelto Aras Senol. Subito dopo è stata svelata la sventura che ha portato Karina in Honduras: ha dovuto indicare il nome di naufrago da far finire direttamente al televoto. La modella ha scelto Samuel.

Prima di iniziare le nomination, Vladimir Luxuria ha rivelato di quale squadra faranno parte Dario, Karina e Linda: quella rossa. Alcuni naufraghi, per la prima volta, hanno dovuto fare le nomination di fronte a un altro loro compagno. Hanno raggiunto insieme la zona legata alle votazioni Khady e Artur, Greta e Valentina. Sono finiti al televoto con Samuel: Artur, Valentina, Khady e Alvina.