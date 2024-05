Isola, Rosanna ‘sfama’ il pubblico. Con Peron il gruppo colpisce

Vladimir Luxuria ha deciso di iniziare l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 18 con un primo confronto faccia a faccia, dopo le tensioni nate nei giorni scorsi, quello tra Greta Zuccarello e Rosanna Lodi. Le due non vanno particolarmente d’accordo e il malumore tra loro c’è ancora sebbene siano in squadre diverse. La situazione si è complicata tra loro nel momento in cui Rosanna, in una delle passate puntate, ha palesato un suo pensiero legato al rapporto nato da Samuel Peron e Greta, prima della formazione delle squadre.

Durante lo scorso appuntamento, i due amici sono stati divisi, in quanto la Zuccarello ha formato la Squadra Blu, mentre il ballerino la Squadra Rossa. Rosanna ha così avuto modo di avere dei confronti da sola con Peron. La naufraga si è detta convinta che Greta manchi di rispetto a Samuel e alla sua famiglia, standogli così vicino. In diretta stasera, la Zuccarello ha avuto modo di difendersi dalle accuse, come già aveva provata di fare settimana scorsa.

Greta nell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi ci ha tenuto a precisare che ciò che racconta Rosanna non rappresenta la realtà. La giovane naufraga ha spiegato che sono solo amici e solitamente parlano della compagna di lui, Tania Bambaci, e del loro bambino. “Sono discorsi di basso livello”, ha tuonato la Zuccarello. Rosanna, però, crede che Greta cerchi sempre di stare “appiccicata” a Samuel. Ma pare che la Lodi sia l’unica tra i concorrenti a vedere questo forte attaccamento.

Rosanna continua per la sua strada e sembra aver conquistato davvero tantissimi telespettatori. Questo perché la Lodi sta creando un po’ di caos in Honduras e sta riuscendo ad accendere le tensioni. In effetti, questa puntata è iniziata in modo movimentato, proprio attraverso le accuse lanciate da Rosanna.

“Il discorso sulla manipolatrice non riguardava Samuel. Lei è una persona che sa quando fare gli occhi dolci e tenere il tono basso. A casa mia quando uno ha un cigno di un anno e mezzo e una moglie a casa e si è amici, non si ha questo atteggiamento morboso. Dalle mie parti è sbagliato. Fidati non l’ho pensato solo io. Sto parlando della gente che guarda da casa. Io vedo tutto il giorno”

Rosanna è riuscita a intrattenere il pubblico, felice di vedere un po’ di movimento. La naufraga ha ricevuto, però, un attacco da parte di Sonia Bruganelli, la quale non è per nulla d’accordo con lei, in quanto crede che stia facendo passare un messaggio sbagliato:

“Ti sei molto Julia Roberts, che stai recitando la donna del popolo. Uno dei film usciti meno bene. Lei è molto bravo e credo che non ci siano. Tu dici idiozie dalla mattina alla sera. Quello che dici è completamente sbagliato”

Isola dei Famosi: Samuel Peron riabbraccia Tania, il gesto degli altri

Come accaduto a Edoardo Stoppa nelle scorse settimane, Samuel Peron ha dovuto prendere una decisione difficile. La sua compagna Tania è approdata in Honduras per vederlo. Inizialmente, Samuel si è ritrovato a ripercorrere varie fasi della sua vita. Dopo di che, ha ascoltato per qualche secondo la voce del figlio. A questo punto, il ballerino è stato messo di fronte a una scelta: rinunciare alle lasagne e scoprire chi c’è dietro la tenda.

I suoi compagni d’avventura hanno consigliato, a gran voce, a Samuel di accettare e preferire la sorpresa, anziché la ricompensa. Tutti si sono esposti per lui e così alla fine Peron ha deciso di aprire quella tenda, dalla quale è uscita Tania. Vladimir Luxuria ha apprezzato molto il gesto di tutti i naufraghi, che hanno spinto Samuel a riabbracciare la sua dolce metà. Il momento ha commosso i naufraghi.