Isola, new entry e Sonia tuona: “Maltese con ormoni in subbuglio”

Tornano a infiammare lo studio de L’Isola dei Famosi 2024 Sonia Bruganelli e Dario Maltese, con qualche battuta. Nel corso dell’ottava puntata, Vladimir Luxuria ha presentato i tre nuovi naufraghi: Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai. Il comico e le due modelle sono pronti a viversi questa esperienza in Honduras, entrando a far parte di un gruppo di concorrenti che ormai si conoscono da qualche settimana. Manca poco alla conclusione di questa 18esima edizione, non poi così fortunata. Infatti, i risultati ottenuti con gli ascolti televisivi non sono soddisfacenti. Probabilmente per rianimare i giochi, la produzione ha deciso di procedere con l’ingresso di tre nuovi naufraghi.

C’è anche da considerare che ci sono stati alcuni ritiri nel corso di queste settimane. Chi per un motivo e chi per un altro, quattro concorrenti (Peppe Di Napoli, Daniele Radini Tedeschi, Pietro Fanelli e Francesca Bergesio) hanno deciso di abbandonare l’Honduras e così anche i giochi. Ci sono anche da considerare le eliminazioni al televoto e anche la tanto discussa squalifica di Francesco Benigno. Probabilmente la produzione ha pensato che il gruppo avesse bisogno di rinforzi. Arrivano così Dario, Linda e Karina. Vladimir inizialmente ne parla solo con il pubblico e i presenti in studio, lasciando i naufraghi veterani ancora ignari dell’arrivo di queste tre new entry.

Per presentarli, Luxuria stasera a L’Isola dei Famosi ha mandato in onda delle clip. Dopo di che, ha chiesto ai due opinionisti di dare un’opinione. Non è passato inosservato l’entusiasmo di Maltese nel vedere una di queste new entry entrare in gioco. L’opinionista non si nasconde e ammette di avere tanta curiosità sulla bellissima Karina. Crede che la modella possa regalare grandi sorprese in Honduras. Intanto, Sonia Bruganelli rivela che le piacerebbe sentire i concorrenti di un reality dire di voler partecipare al gioco senza nascondere la bellezza.

“Basta! Uno sembra in difficoltà perché è bella”, ha tuonato l’opinionista. Sonia si è lasciata andare a questa riflessione dopo aver sentito Karina dire nella sua clip di presentazione di voler dimostrare in Honduras che non è solo una bella ragazza, ma anche una donna intelligente. “Non mi pare che Karina la stia nascondendo la sua bellezza. L’abbiamo vista praticamente in tutto il suo splendore”, ha subito replicato Maltese.

C’è da dire che in queste settimane, Dario sta spiazzando con i suoi interventi. “Voglio dire, Dario è ingalluzzito”, ha risposto Bruganelli. Non solo, Sonia ci ha tenuto a fare una precisazione, ironizzando sull’interesse che Maltese sta dimostrando per Karina: “Chiedo scusa per Dario, che ha questi ormoni in subbuglio”.