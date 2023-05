Ilary Blasi ha dato inizio alla quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2023 salutando i suoi opinionisti e anche Marco Predolin, il primo ex concorrente di questa edizione approdato in studio. L’ex naufrago ha lasciato l’Honduras su consiglio dei medici per via di alcuni problemi di salute. Continuano a essere complicazioni per i concorrenti del reality show. Infatti, Alvin ha fatto subito sapere a Ilary e al pubblico che Fiore Argento dovrà tenere un tutore per via di un problema al mignolo del piede. Simone Antolini non ha preso parte a questa quarta puntata. Il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha avuto un piccolo problema di salute a causa della pressione bassa, ma Alvin ha assicurato che tornerà presto.

Proprio con Cecchi Paone è nata una certa tensione in Honduras e nello studio di Canale 5. Stasera Ilary Blasi ha annunciato che la Tribù degli Accoppiados non esisterà più. Le donne presenti nel gruppo sono finite nella Tribù Chicas e gli uomini nella Trbù Hombres. Questa scelta è stata fatta per creare un equilibrio. Alessandro, però, si è opposto fermamente a questa decisione della produzione facendo sbroccare Ilary Blasi. Intanto, è stato annunciato l’eliminato al televoto: Christopher con il 15% dei voti (Cristina Scuccia 62%, Andrea Lo Cicero 23%).

Va precisato che il naufrago non è stato definitivamente eliminato, in quanto ha raggiunto Nathaly Caldonazzo sull’isola di Sant’Agata per sfruttare la seconda opportunità prevista dal reality. Per i naufraghi, ora divisi in due Tribù, è arrivato il momento di affrontarsi della Prova Ricompensa. Ha vinto Luca gareggiando per la Tribù degli Hombres, contro Helena Prestes.

L’Isola dei Famosi 17: i Leader, un nuovo record e il ricordo di Vladimir su Belen Rodriguez

Le due Tribù hanno creato una catena di montaggio, pescando delle bacchette di legno. Paolo Noise ha pescato proprio quello con la punta rossa e si è così subito salvato. A sua volta il conduttore radiofonico ha salvato l’amico Marco Mazzoli, il quale ha portato con sé Andrea Lo Cicero. Quest’ultimo ha deciso di salvare Luca, che ha messo in salvo Fabio. Infine, il cantante dei Jalisse ha salvato Cecchi Paone. La catena di montaggio ha portato così Gianmaria al televoto.

Nella Tribù delle Chicas Pamela Camassa ha pescato la bacchetta di legno con la punta rossa e ha dato vita alla seconda catena di montaggio. La naufraga ha salvato Alessandra, la quale ha scelto Cristina. L’ex suora ha portato con sé Helena. “Anche se non ci siamo capite, voglio darle la possibilità di continuare. A volte le incomprensioni possono esserci”, ha spiegato Cristina stupendo tutti.

Inaspettatamente Scuccia ha scelto colei che sta criticando da giorni, anche prima di questo momento l’aveva accusata duramente in diretta. La sua decisione, infatti, ha suscitato tanti sospetti nel pubblico. Helena ha poi salvato Corinne Clery, lasciando così fuori Fiore Argento, che è finita direttamente al televoto. “No, assolutamente non me l’aspettavo. Speravo che Cristina si ricordasse che io l’avevo salvata in passata”, ha rivelato giustamente la naufraga.

La quarta puntata de L’Isola dei Famosi è andata avanti con Paolo Noise e Marco Mazzoli, i quali hanno riabbracciato le loro mogli e i loro cani. Un momento commovente, caratterizzato anche da una gaffe degli autori. Ed è poi arrivato il momento della Prova Leader, durante la quale è accaduto qualcosa di particolare. Facendo il punto della situazione, la Tribù delle Chicas ha permesso a Pamela Camassa di cimentarsi in questa sfida. Invece, gli Hombres hanno scelto Luca.

I due naufraghi si sono sfidati nella famosa prova del Gira Arrosto. Ebbene nessuno dei due ha ceduto, tanto che è stato stabilito un nuovo record. Pamela e Luca hanno retto la prova per ben 10 minuti! Arrivati all’ottavo minuto, Enrico Papi ha proposto di rendere entrambi Leader. Ilary Blasi ha così annunciato che toccando i 10 minuti e segnando un record, avrebbero vinto entrambi.

Ebbene i due naufraghi hanno retto fino alla fine e non riuscendo così a decretare un unico vincitore la conduttrice ha mantenuto la parola. Così, Pamela e Luca sono diventati i due Leader della settimana. In questa fase della puntata, Ilary ha chiesto a Vladimir Luxuria se durante la sesta edizione, da cui è uscita vincitrice, avesse mai affrontato questa famosa prova. L’opinionista ha affermato di non aver mai effettuato questa sfida.

Vladimir ha così ricordato il percorso di Belen Rodriguez, che non si è mai tirata indietro nelle prove. “Era Belen che vinceva le prove, portando tanta soddisfazione perché conquistava le ricompense”, ha fatto presente Luxuria.

L’Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo regala il colpo di scena, ma non supera la prova

Le tensioni per Alessandro Cecchi Paone sono aumentate quando dall’isola di Sant’Elena è tornata nella Tana dei Serpenti Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima ha avuto un nuovo confronto con il giornalista. I due hanno dato vita, nelle prime settimane, ad accese liti in Honduras. Nathaly ha perso al televoto la scorsa puntata ed è finita sull’isola di Sant’Elena accettando la seconda possibilità. “Sì penso sia cattivo. Il suo odio è ingiustificato nei miei confronti”, ha affermato stasera la Caldonazzo.

Cecchi Paone non è stato l’unico naufrago con cui Nathaly ha litigato. Infatti, ha discusso spesso anche con Andrea Lo Cicero. “Non ce l’ho con lui davvero. Sono cose stupide, di cui mi prendo anche le colpe”, ha dichiarato la Caldonazzo. Quest’ultima, accusata da Vladimir Luxuria di essere rancorosa, ha lasciato tutti interdetti:

“Sono gli autori che me lo chiedono e mi incalzano. Quando vai a fare i confessionali… Fammi parlare. Mai avrei voluto parlare di loro. Basta, per me finisce qui. Ma se ogni due per tre me lo chiedono, io rispondo”

Alvin ha voluto precisare che, con questo discorso, Nathaly non intendeva dire che le sono state messe parole in bocca dagli autori. Dopo questo momento di tensione, la Caldonazzo ha avuto l’opportunità di rientrare ufficialmente in gioco e ricongiungersi con i suoi ex compagni. La naufraga ha dovuto resistere in apnea otto minuti, per superare il record raggiunto da Isolde Kostner di 8 minuti e 33 secondi.

Purtroppo Nathaly non è riuscita a superare il record, dopo essere rimasta nella vasca d’acqua per ben 7 minuti. La puntata è andata avanti con una sorpresa per Andrea Lo Cicero, il quale ha potuto ascoltare la voce di suo figlio Ettore. Il naufrago ha espresso un bellissimo pensiero sulla moglie e in generale sul suo ruolo di padre.

Televoto L’Isola dei Famosi: le nomination della quarta puntata creano tensioni

È arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto insieme a Fiore e Gianmaria, Helena, Marco e . Helena durante il suo momento ha spiazzato tutti chiedendo delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Ilary, Enrico Papi e Vladimir le hanno garantito che sta bene. Inoltre, la modella brasiliana ha potuto parlare a distanza con il ragazzo che le piace, Carlo, il quale dallo studio le ha letto un messaggio che aveva scritto prima della diretta.

Durante le nomination, è uscito fuori che alcuni naufraghi hanno deciso di nominare sia Paolo che Marco, i quali avrebbero chiesto loro di farli tornare a casa. Questo è stato chiaro sin da subito e Ilary Blasi non ha trattenuto il suo disappunto. Non solo, la conduttrice in zona nomination ha chiesto a Mazzoli di non fare “il furbo”. Infatti, si dava per scontato ormai che avrebbe votato l’amico Paolo. Invece, ha nominato Helena, ricevendo l’applauso del pubblico.

Invece Alessandro Cecchi Paone ha confessato di aver mangiato qualcosa quando si trovava accanto a Simone in infermeria: “Un’infermiera mi ha dato una ciambella e un caffè”. Per questo motivo, ha anticipato che si priverà di una porzione del suo riso.