Sorpresona per Paolo Noise e Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi 2023. La coppia di amici ha avuto la possibilità a distanza di poche settimane dall’inizio di questa edizione di rivedere già le loro mogli. Entrambe si chiamano Stefania e sono approdate in Honduras con i loro cani. Ilary Blasi ha annunciato a inizio puntata la presenza delle due donne, che sono state presentate nelle scorse settimane al pubblico del reality show attraverso delle sorprese a distanza. Infatti, hanno riservato ai due naufraghi già altre sorprese, attraverso video messaggi.

Ora sono giunte in carne e ossa in Honduras e hanno regalato con i loro cani un momento commovente. Questa fase della quarta puntata ha preso inizio quando Paolo e Marco sono stati chiamati da Ilary in zona nomination nella Palapa. E qui è avvenuta una gaffe in diretta degli autori. Scendendo nel dettaglio, dopo la sfuriata di Alessandro Cecchi Paone, c’è stato un altro imprevisto: sullo schermo i due conduttori radiofonici hanno visto le loro mogli sull’isola.

I naufraghi, quando si recano in zona nomination, hanno di fronte a loro uno schermo, attraverso il quale all’occorrenza possono vedere clip, video messaggi e ricevere sorprese. Per errore gli autori de L’Isola dei Famosi hanno mostrato le due donne sulla spiaggia. “Ma ho visto mia moglie”, ha esclamato Marco Mazzoli, mandando in confusione Ilary, che avrebbe voluto gestire questa sorpresa in modo differente.

Infatti, i due naufraghi non avrebbe dovuto scoprire subito della presenza delle loro mogli. Ed ecco che poco dopo la padrona di casa ha invitato entrambi a guardare bene lo schermo, dando loro la conferma su questa sorpreso. Invitati dalla Blasi, Paolo e Marco sono così corsi sulla spiaggia lasciando la Palapa buttandosi tra le braccia delle loro mogli.

Noise ha abbracciato con tanto calore la sua Stefania, con cui è rimasto sulla sabbia sdraiato per diverso tempo. Anche Marco è corso da sua moglie, riabbracciando il suo cane Zack! Un momento commuovente, durante il quale l’amico a quattro zampe ha baciato il suo padrone, dopo queste settimane di distanze, leccandolo in tutte le parti del suo volto.

Non solo, Zack è corso più volte a salutare anche Paolo Noise, che conosce molto bene. Il pubblico ha avuto modo di percepire tutta l’emozione del cane nel rivedere Mazzoli, cosa che ha commosso tutti. Dopo di che, è arrivato un altro cane di Marco e quello di Paolo. In questa atmosfera emozionante, Mazzoli ha mantenuto la sua promessa.

Nella scorsa puntata, il conduttore radiofonico aveva annunciato che una volta terminata questa esperienza avrebbe chiesto a Stefania di sposarlo con il matrimonio che lei ha sempre desiderato. Così stasera Marco ha fatto la sua speciale proposta, inginocchiandosi sulla spiaggia e utilizzando un anello che ha trovato nella scatola trasportata dal suo cagnolino.

“Ma pago io?”, ha chiesto perplesso Marco vedendo il gioiello, con ironia. Ed ecco che è arrivata la proposta: “Stefania vuoi sposarmi di nuovo?”. “Sì amore”, ha risposto con gioia la donna.