Isola dei Famosi 2024 a rischio? Un ex naufrago ha un sospetto

Un ex concorrente svela quale motivo potrebbe portare i vertici Mediaset a sospendere il prossimo anno il reality show in Honduras

L’Isola dei Famosi 2024 non si farà? Sembra non esserci ancora la certezza sulla prossima edizione del reality show di Canale 5. Pare, infatti, che rispetto ad altri programmi Mediaset questo sia ancora in stand-by. Il motivo? A parlare oggi è un ex naufrago, attraverso un’intervista per la rivista Mio. Si tratta di Filippo Nardi, il quale ha preso parte al reality show nel 2018, durante la 13esima edizione. Quest’ultimo ha il sospetto che il programma sia a rischio per un motivo ben preciso:

“È una produzione pazzesca a livello tecnico e in termini di costi probabilmente non ha avuto il ritorno che si sperava”

Questo il sospetto di Nardi su un’eventuale cancellazione del reality show dalla programmazione del 2024 di Canale 5. Inoltre, sempre secondo l’ex naufrago, sarebbe sempre più complicato per la produzione trovare dei Vip disposti a sbarcare in Honduras. Di sicuro ci saranno delle risposte certe quando partirà la nuova stagione televisiva. In quanto è stato, per ben due volte, anche nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello, Filippo spiega quali sono le differenze tra i due reality show.

Innanzitutto, secondo Nardi è complicato mettere a confronto i due programmi, in quanto sono totalmente diversi. Infatti, fa notare che in Honduras si ha fame e si è stanchi. Per questo, i battibecchi a L’Isola dei Famosi nascono per motivi diversi. Non solo, precisa che in questo reality show, a differenza di ciò che accade nel GF, si ha la possibilità di isolarsi, andando a nuotare o allontanandosi dal gruppo.

Oltre questo, Nardi si espone anche sulla nuova linea anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi per i reality show Mediaset. A detta sua, l’educazione non dovrebbe partire dalla TV, bensì dalla famiglia. Proprio lui è stato squalificato nel 2020 dal GF Vip, quando aveva rivolto dele frasi sessiste ad alcune concorrenti, tra cui Maria Teresa Ruta.

Intanto, si parla anche del futuro di Ilary Blasi. Si vocifera che l’ex moglie di Francesco Totti non sarà più al timone del reality show e questo rappresenterebbe già un grande cambiamento.

Filippo Nardi: le esperienze nei reality show di Canale 5

Filippo Nardi sa bene come funziona un reality show. Il suo personaggio nasce proprio dal Grande Fratello. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscerlo nelle primissime edizioni del programma, precisamente nella seconda, quando ancora non esisteva la versione Vip.

Dopo di che, è diventato un naufrago de L’Isola dei Famosi nel 2018 e nel 2019 ha svolto il ruolo di conduttore del web-reality su Mediaset Play Saranno Isolani, quando girava voce che sarebbe stato lui il nuovo inviato speciale in Honduras.

L’anno dopo, nel 2020, è tornato per la seconda volta nella Casa di Cinecittà. Al Grande Fratello Vip, però, il percorso non è andato nel migliore dei modi. Come già indicato, infatti, Nardi è stato squalificato a dicembre.