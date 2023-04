By

Ilary Blasi ha dato inizio alla seconda puntata de L’Isola dei Famosi salutando i suoi due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e collegandosi con La Tana dei Serpenti. Qui Alvin ha spiegato le ultime novità e si è entrati nel vivo delle dinamiche con una clip sulla lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. I due naufraghi hanno regalato i primi momenti di tensione in Honduras. Subito dopo, Ilary Blasi ha voluto dei chiarimenti su un fattaccio avvenuto nel corso della settimana, che riguarda il fuoco. La conduttrice ha indagato su come i gruppi Chicas e Hombres sono riusciti ad accenderlo.

In questo momento è arrivata la confessione da parte di Christopher Leoni, il quale ha ammesso di aver imbrogliato entrambe le volte in cui ha acceso il fuoco. La storia ha infastidito un bel po’ Ilary. La seconda puntata è andata avanti con la Prova Ricompensa. A vincere sono stati i naufraghi della Tribù Hombres, che hanno conquistato tre aiuti, tra cui il fuoco. Non solo loro, arrivate al secondo posto, le Chicas hanno anche loro avuto la possibilità di scegliere il fuoco tra le loro ricompense.

Il primo eliminato al televoto di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è Marco Predolin con il 63% dei voti, contro Helena Prester (37%). Il conduttore televisivo è finito su un’altra isola, dove questa settimana dovrà affrontare il suo percorso da solo. Per Marco Mazzoli e Paolo Noise è arrivata una sorpresa, ovvero un video messaggio molto simpatico da parte delle loro mogli, che si stanno godendo il relax con la loro assenza.

Successivamente si sono accese nuove discussioni ne La Palapa, riprendendo alcune liti avvenute in settimana. In particolare, si sono scontrate Corinne Clery e Fiore Argento. Alla fine tutta la Tribù Chicas ha confermato che la pace è già tornata nel loro gruppo. Ilary Blasi è andata avanti con questa puntata chiamando in confessionale Cristina Scuccia, la quale si è raccontata molto nei giorni scorsi.

L’ex suora ha dovuto rivelare con chi va meno d’accordo e ha prima ironizzato sul fatto che la conduttrice “è una tentatrice”. “Allora guarda ho avuto una divergenza con Nathaly, ma poi ho comunque chiesto scusa”, ha affermato Cristina. Quest’ultima fa fatica a capire la Caldonazzo, che pare a volte urli sull’isola. Dopo di che, Cristina ha risposto ad alcuni dubbi di Enrico Papi e in Palapa Vladimir Luxuria e Marco Mazzoli hanno stroncato Nathaly Caldonazzo.

L’Isola dei Famosi 17: prova Leader, scherzi e lacrime in Palapa

Marco Mazzoli e Paolo Noise si sono sfidati in una prova difficile, vinta dal primo. Alla fine entrambi i conduttori radiofonici hanno ricevuto un’altra sorpresa: le foto delle loro rispettive mogli su cartone di dimensioni umane. Paolo Noise si è commosso nel vedere questo regalo, anche perché ha creduto davvero di poterla riabbracciare di persona.

Intanto, anche nella Tribù Hombres sono nati i primi litigi. Stasera Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Luca Vetrone hanno raccontato di essersi chiariti. I tre hanno dovuto fare un nome della loro Tribù che si sarebbe giocato la possibilità di diventare Leader e immune. Andrea ha votato sé stesso dopo tanta titubanza, con il sostegno dei suoi compagni.

In Palapa è stata fatta la stessa votazione dalle altre Tribù. Per la Tribù degli Accoppiados è stato scelto Simone, mentre le Chicas hanno dato questa possibilità a Helena. Si sono così sfidati questi tre naufraghi per la Prova Leader. Il Leader della settimana è Andrea Lo Cicero.

Questa è stata la serata di Marco Mazzoli e Paolo Noise, a cui è stato riservato un altro scherzo. Ne La Palapa Ilary ha chiamato in confessionale i due conduttori radiofonici, i quali si sono trovati di fronte alla mamma di Fabio Ricci dei Jalisse. Ovviamente, Marco e Paolo non sono riusciti a riconoscere la donna. Quando la Blasi ha rivelato loro che la signora ha compiuto 90 anni d’età, i due naufraghi hanno fatto due più due: “Ah è la mamma di Fabio”.

La coppia della Tribù Accoppiados era a conoscenza del compleanno della donna e così ha subito indovinato. Il duo è stato raggiunto così dai Jalisse. Fabio ha avuto modo, insieme ad Alessandra Drusian, di fare gli auguri alla mamma. Ricci non ha trattenuto le lacrime nel vedere sul monitor la madre e altri loro parenti. Anche Alessandra si è commossa.

Tornato dagli altri naufraghi in Palapa, Fabio Ricci è scoppiato a piangere e, invogliato da Ilary, Alvin l’ha abbracciato.

L’Isola dei Famosi: nomination e l’annuncio sulla terza puntata in onda il 2 maggio

Ilary Blasi ha dato il via alle nomination di questa seconda puntata. In questa fase della serata, Enrico Papi ha camminato sui tacchi della conduttrice, regalando un momento di risate. Helena Prestes ha avuto modo di rivedere sua madre durante la sua nomination, che le ha inviato un video messaggio. La modella brasiliana non ha trattenuto le lacrime.

Durante la sua nomination, invece, Cristina Scuccia ha lanciato un bel messaggio. Ha nominato la coppia composta da Alessandro e Simone, sottolineando che il voto non è legato alla sua fede. Infatti, crede che l’amore sia universale e che non riguardi il genere. Vladimir Luxuria ha applaudito di fronte a questo importante messaggio.

La prossima puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda martedì 2 maggio 2023, anziché lunedì 1 maggio. Nel fare questo annuncio, Ilary ha annunciato che arriverà in Honduras come ospite Asia Argento.

Marco Predolin è intanto approdato sull’isola di Sant’Elena, in quanto è stato eliminato al televoto. La sua non è un’eliminazione definitiva e avrà così una seconda opportunità.

Al televoto sono finiti Nathaly Caldonazzo, Alessandro-Simone e Fiore.