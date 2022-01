Isola dei Famosi 2022: scelti i due nuovi opinionisti del reality show

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Il programma tornerà in onda in primavera, ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Confermata al timone del reality show Ilary Blasi, che ha sostituito Alessia Marcuzzi nel 2021.

Fuori Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini: Mediaset e la produzione dell’Isola dei Famosi hanno optato per nuovi opinionisti. Stando a quanto spiffera Tv Blog la scelta finale sarebbe ricaduta su Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Entrambi conoscono bene il format: il primo l’ha condotto nel 2011 e nel 2012 mentre la seconda ha partecipato in qualità di concorrente nel 2008, quattro anni dopo è stata inviata, mentre nel 2017 ha ricoperto il ruolo di opinionista.

In questo periodo Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono protagonisti di Back to school, fortunato esperimento di Italia Uno. A quanto pare la coppia vivrà una nuova avventura in primavera. Tramontate dunque le ipotesi di vedere Ambra Angiolini e Soleil Sorge accanto a Ilary Blasi anche se non è esclusa del tutto l’ipotesi del terzo opinionista.

Le altre novità sull’Isola dei Famosi

L’inviato dell’Isola dei Famosi 2022 dovrebbe essere ancora una volta Massimiliano Rosolino. L’ex nuotatore è stato piuttosto criticato lo scorso anno ma pare che gli autori siano intenzionati a riconfermarlo, forte del feeling che lo sportivo ha instaurato con Ilary Blasi. I due hanno di recente pranzato insieme a Roma.

E il cast? Secondo le ultime indiscrezioni tra i nuovi naufraghi potremo trovare: la showgirl Alessia Fabiani, la modella Dayane Mello (che ha già partecipato nel 2017), l’influencer Antonella Fiordelisi, il cantante Pago, i fratelli Luca e Gianmarco Onestini e l’ex calciatore oggi compagno di Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso.

E poi ancora: Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine e Jedà, il compagno di Vera Gemma, nel cast dell’Isola dei Famosi 2021. Si parla inoltre di Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Nicola Vivarelli, ex Cavaliere di Uomini e Donne.

In più il settimanale Chi ha fatto il nome dell’ex calciatore di Inter, Torino e Galatasaray, Hakan Sukur, fuggito dalla Turchia per questioni politiche e oggi tassista negli Stati Uniti.

Lucas Peracchi non ci sarà

Chi starebbe provando a entrare nel cast senza però ricevere feedback positivi è Lucas Peracchi, altra vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Alberto Dandolo, sul magazine Oggi, ha scritto che il muscoloso personal trainer si sarebbe proposto come concorrente ricevendo però picche dai piani alti del reality. Sempre Dandolo ha sostenuto che Peracchi avrebbe anche tentato di entrare nella Casa del GF Vip. Stessa musica, vale a dire medesima risposta dai vertici del programma: ‘No grazie’.