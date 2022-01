Isola dei Famosi 2022, il compagno di una Vippona nel cast: lo spiffero

Ancora indiscrezioni e rumors sul cast dell’Isola dei Famosi 2022. A fare l’ultimo nome è stato come sempre, almeno di recente, Gabriele Parpiglia nella sua rubrica di chicche di gossip a Casa Chi. La trasmissione Web va in onda su Instagram e i giornalisti del magazine diretto da Alfonso Signorini, guidati da Rosalinda Cannavò, commentano i fatti della Casa del Grande Fratello Vip e non solo. Nella puntata del venerdì, che esce sempre su Instagram nel tardo pomeriggio, i giornalisti e la stessa Rosalinda si divertono a domandare curiosità e ultime news sui reality e non solo. A chi? A Parpiglia, ovviamente, che risponde sempre con molto piacere alle loro domande.

Da qualche settimana si parla spesso di Isola dei Famosi a Casa Chi, anche perché più si avvicina l’inizio del reality e più il pubblico è curioso di sapere chi saranno i nuovi naufraghi. Oggi è saltato fuori un altro nome e anche molto interessante. Per il momento si parla di trattative, di provini e di primi contatti: nessun concorrente ufficiale per l’Isola 2022, ora come ora. Se anche alcuni naufraghi avessero ricevuto già conferma non potrebbero dirlo, tra l’altro. Ma chi potremmo ritrovare in Honduras?

Il nome lanciato oggi fungerebbe da collante con il Grande Fratello Vip 6 perché è il compagno di una attuale concorrente di Alfonso Signorini. Di chi si tratta? Di qualcuno che ha saputo distinguersi sia a Temptation Island sia al GF Vip, dove è stato protagonista indirettamente… Lorenzo Amoruso sarà un concorrente dell’Isola dei Famosi 2022? Questo è il nome lanciato da Parpiglia oggi. Se l’ex calciatore dovesse accettare il pubblico potrebbe essere diviso in due. Da una parte coloro che hanno grandi aspettative, vista la sua schiettezza, dall’altra coloro che invece hanno cambiato idea su Manila Nazzaro al GF Vip e non vorrebbero ritrovarsela nello studio dell’Isola.

Lorenzo e Manila a Temptation Island hanno rapito il cuore del pubblico con la loro storia d’amore, ma sono anche piaciuti molto come personaggi singoli. Per questo c’erano grandi aspettative per Manila al GF Vip, ma pare abbia perso consensi anziché conquistarne altri. Questa almeno è l’impressione leggendo i commenti sui social. Nelle prossime settimane se ne saprà di più e si scoprirà se Lorenzo Amoruso sarà nel cast dell’Isola 2022 oppure le trattative non andranno a buon fine. Anche Rosalinda Cannavò ha ammesso che non direbbe di no all’Isola, in tutto ciò…