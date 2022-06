Isola dei Famosi 2022, Roger ha abbandonato: è ufficiale, il comunicato

Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022, ora è ufficiale. La notizia era nell’aria, nei giorni scorsi si parlava già di ritiro ma oggi non ci sono più dubbi. Roger è stato costretto a lasciare la spiaggia di Playa Sgamadissima perché non riusciva neanche a camminare in seguito alle ultime ferite. Quello del modello non è stato un percorso semplice in questo reality show, sia per il finto flirt organizzato con Estefania sia per i diversi infortuni che ha avuto, purtroppo. L’ormai ex naufrago si è fatto male persino durante i giochi, quando ha messo male il piede in una sfida nell’orologio honduregno ed è finito in ospedale.

In quella occasione è stato necessario effettuare degli esami specifici, la produzione ha dovuto accertarsi sull’accaduto per il bene del concorrente. Quell’infortunio non è stato fatale per il percorso nel reality show, Roger aveva trascorso qualche giorno in infermeria ma poi è tornato. Zoppicava, ma è tornato sulla spiaggia dai compagni d’avventura. Poi è stato eliminato dalla Palapa al televoto ed è finito su Playa Sgamadissima, dove è rimasto qualche giorno da solo fino all’arrivo di Pamela Petrarolo.

Purtroppo in quei giorni in solitaria Roger si è fatto male, più delle altre volte. Sentiva di non reggere più la vita da naufrago, lo ha detto a chiare lettere lunedì sera a Ilary Blasi. Sperava di essere eliminato, proprio per questo motivo, e dato che non ha mai nascosto di puntare alla finale sentirgli dire di voler tornare a casa era chiaro sintomo del fatto che l’infortunio fosse ben più serio stavolta. In una clip aveva parlato di un dente rotto, piedi massacrati per la spiaggia piena di insidie e infine si è ferito a una caviglia. Roger non riusciva a camminare, è finito in ospedale prima della fine della puntata lunedì. E non è più tornato sulla spiaggia.

Trascorsi alcuni giorni in ospedale evidentemente i medici non hanno ritenuto opportuno fargli proseguire il gioco. Roger ha lasciato l’Isola 2022 e il comunicato è stato letto nel daytime di oggi da Pamela Petrarolo. La produzione ha inviato a lei la pergamena con la comunicazione: “Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare”. Da questo momento in poi Pamela dovrà proseguire da sola l’avventura su Playa Sgamadissima. Era molto sconfortata leggendo il comunicato, ma non ha intenzione di mollare.