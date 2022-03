Isola dei Famosi 2022, prima puntata: coppie, primo televoto, nominati

È arrivato il momento: la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è andata in onda stasera. Al timone è tornata Ilary Blasi per la seconda edizione consecutiva, che in studio ha affrontato la serata con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In Honduras ad accogliere e ad accompagnare in questa nuova esperienza i naufraghi c’è Alvin. Quest’anno la novità riguarda gli ospiti che sono posizionati al centro studio vicino agli opinionisti. Tra questi, in questo primo appuntamento hanno presenziato Cecilia Rodriguez e Delia Duran.

I primi a lanciarsi dall’elicottero entrando ufficialmente in gioco sono Jeremias Rodriguez con papà Gustavo e Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni. Subito dopo, è approdata sull’isola Ilona Staller (Cicciolina), la quale non si è lanciata dall’elicottero, ma si è presentata di fronte a una conchiglia gigante e a un pupazzo rosa. Infatti, lei ha dovuto affrontare una scelta difficile nel corso della puntata. Successivamente è giunta in Honduras un’altra coppia, quella composta da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Nei primi minuti della diretta non è passata inosservata la battuta (frecciata) di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini!

Il duo sportivo è arrivato a bordo di una piccola barca, remando. La produzione ha evitato di far lanciare Clemente dall’elicottero per via di un suo problema al timpano dell’orecchio. Vladimir Luxuria si è subito ribellata a questa scelta. L’opinionista ha ironizzato, stuzzicandolo sul fatto che potrebbe aver avuto invece paura. Russo ha smentito, facendo presente che l’impatto gli avrebbe provocato ulteriori problemi al timpano.

A bordo di un’altra barca sono arrivati a Cayo Cochinos i concorrenti ‘singoli’ che nel corso della serata hanno dovuto ‘accoppiarsi’ per creare nuove coppie: Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal, Marco Melandri, Floriana Secondi, Roger Balduino e Jovana Djordjevic. È stato poi il turno di Lory del Santo in coppia con il fidanzato Marco Cucolo. Ha fatto il suo ritorno in Honduras Antonio Zequila.

Isola dei Famosi 16, prima puntata: nuove coppie e prime prove

I sei concorrenti ‘singoli’ del cast dell’Isola dei Famosi 2022 sono approdati nella Tana dei Serpenti. Qui Zequila ha dato inizio al primo passaggio per formare le nuove coppie tra loro, scegliendo Floriana. I due hanno raggiunto il resto dei naufraghi e Alvin ha dato inizio alla prima prova ricompensa, con Carmen-Alessandro e Lory-Marco che si sono sfidati in una corsa a ostacoli. Hanno vinto i primi. La seconda manche ha visto protagonisti Jeremias-Gustavo e Clemente-Laura, con la vittoria dei secondi. La sconfitta dei Rodriguez ha deluso non poco Cecilia in studio.

Per la prima volta, il pubblico ha visto Ilona Staller buttarsi nel mare dall’elicottero. In Palapa si sono poi ritrovati Clemente-Laura, Lory-Marco, Jeremias-Gustavo e Zequila-Floriana. La puntata è andata avanti con la formazione delle altre nuove coppie: Ilona ha scelto Melandri. Subito dopo, Jovana ha scelto Roger, mentre Nicolas è finito con Estefania.

Le ultime due coppie si sono sfidati al televoto flash: solo una di loro ha potuto raggiungere la Palapa. Nel frattempo, non è mancata la prova leader, vinta da Jeremias e Gustavo Rodriguez. Successivamente è arrivato il risultato del primo televoto di questa edizione dell’Isola dei Famosi: la coppia Nicolas Vaporidis ed Estefania sono finalmente entrati in gioco. Roger e Jovana potranno proseguire la loro esperienza, ma in Playa Sgamada, non in coppia.

Momento dedicato alla famiglia Rodriguez, con un video girato poco prima della partenza di Jeremias e Gustavo, insieme alla mamma Veronica, a Belen e Cecilia.

Ed ecco arrivato il momento delle prime nomination (coppie immuni Rodriguez e Nicolas-Estefania), che hanno portato al televoto due coppie: Carmen e Alessandro, Ilona e Marco, Floriana e Antonio.

Floriana e Zequila hanno nominato Carmen e Alessandro;

Carmen e Alessandro hanno nominato Ilona e Marco;

Clemente e Laura hanno nominato Ilona e Marco;

Lory e Marco hanno nominato Ilona e Marco;

Estefania e Nicolas hanno nominato Carmen e Alessandro;

Ilona e Marco hanno nominato Carmen e Alessandro;

Jeremias e Gustavo hanno nominato Floriana e Antonio (il loro voto vale in modo differente, in quanto leader).

In questa fase, Melandri – dopo il post fiume prima di approdare in Honduras – ha confermato il suo amore per Manuela, presente in studio per sostenerlo. Inoltre, è stato precisato che Floriana Secondi e Antonio Zequila non potranno ‘slegarsi’ nei prossimi giorni, in caso contrario causerebbero delle conseguenze anche alle altre coppie.