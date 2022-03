Marco Melandri, prima di iniziare la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 (farà parte dei naufraghi del reality di Canale Cinque in partenza in 21 marzo), ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Nei giorni scorsi erano trapelate delle voci che volevano il suo matrimonio finito. Non solo: c’è chi ha anche sussurrato che da mesi l’ex pilota si sia legato ad un’altra donna. Tutto vero? Assolutamente sì: a spiegarlo è stato lo stesso Melandri, con un lungo post diffuso sui suoi canali social. Rispetto alle indiscrezioni emerse, la versione del pilota si differenzia soltanto in riferimento al rapporto attuale con la persona che ha avuto al fianco dopo la fine delle nozze con Manuela: anche quella storia è naufragata. Altrimenti detto, attualmente il ravennate è single e non impegnato, come invece qualcuno aveva sostenuto.

Lo sportivo si è legato nel 2005 a Manuela Raffaetà che in seguito è diventata sua moglie. I due hanno avuto una figlia, Martina, nata il 19 luglio 2014. Il matrimonio è però giunto al capolinea a fine 2020. Sia Melandri sia Manuela hanno preferito mantenere riserbo sulla questione. Il periodo della separazione non è stato semplice, ma alla fine i due ex coniugi hanno trovato un punto di incontro per il bene della piccola Martina. Oggi i rapporti tra il centauro e la donna sono buoni. Vero anche che nei mesi scorsi l’ex asso delle due ruote ha intrecciato una nuova relazione sentimentale, ma, come poc’anzi accennato, anche questo rapporto si è concluso.

Marco Melandri, matrimonio finito: la confessione fiume prima di iniziare l’avventura a L’Isola dei Famosi

“Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020: non è segreto, con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia”. Così ha esordito Melandri su Instagram (corredando il post con due fotografie), poco prima di salpare per l’Honduras, dove sarà protagonista in qualità di concorrente a L’Isola dei Famosi. “Nel mentre –ha aggiunto – ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione”.

Melandri ha dettagliato la sua confessione con altri particolari sulla fine del suo matrimonio, specificando che “Manuela era a conoscenza di tutto”. “Ho sempre sostenuto che la verità paga…”, ha chiosato. E ancora: “Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili”.

Spazio quindi per delle parole al miele rivolte all’ormai ex moglie: “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”.

Melandri ha poi avuto esternazioni di stima e affetto per AM, descrivendola come “una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio”. “Lei – ha aggiunto – è stata una compagna di viaggio fantastica. Le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava”,

“Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità, in fondo, paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!”, ha concluso Melandri che è partito per l’Honduras da single e più “leggero”.