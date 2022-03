Isola 2022, Jeremias e Gustavo: Cecilia Rodriguez stizzita, Blasi la stronca

In studio la showgirl argentina sostiene a distanza suo fratello e suo padre: una prova le lascia un po’ l’amaro in bocca e Ilary interviene

Momento importante per i naufraghi nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 16. La nuova edizione ha accolto in coppia Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo. Per il primo non è di certo una prima esperienza in un reality show e, in particolare, in Honduras. Infatti, il fratello di Belen ha già partecipato al programma condotto da Ilary Blasi nel 2019 e al GF Vip insieme a Cecilia. Quest’ultima ha presenziato alla puntata di stasera, lunedì 21 marzo 2022, per assisterlo a distanza, come ospite all’interno dello studio.

A deluderla è la prova ricompensa, che Jeremias e Gustavo perdono contro il duo sportivo composto da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. La loro è la seconda manche, ma non riescono ad aggiudicarsi il bottino, ovvero il sacco contenente gli oggetti che hanno scelto di portarsi in Honduras da casa. La loro sfida è ricca di tensione. Per arrivare al trionfo, ogni coppia deve superare un percorso a ostacoli tenendo tra le loro bocche una mela. Il frutto non può essere toccato e non può cadere.

In questi due casi, la coppia deve tornare indietro e ripetere tutti i passaggi. Questo tocca proprio a Jeremias e Gustavo, i quali per sbaglio toccano la mela mentre stanno portando avanti il loro percorso. Da subito, è evidente che sono in vantaggio Clemente e Laura. In quanto due super sportivi, mantengono saldamente l’equilibrio e la calma, non lasciandosi andare all’agitazione.

Quando i due Rodriguez devono tornare indietro, per errore Ilary Blasi fa fare lo stesso ai due coniugi Russo. Questo non ferma Clemente e Laura, che ripartono alla grande. C’è, però, un dettaglio che incuriosisce non poco Vladimir Luxuria in studio: la Maddaloni tiene suo marito vicino a sé, mantenendo ferma la sua mano dietro la testa di lui.

In questo modo, secondo l’opinionista, i due evitano di far cadere la mela. Per correttezza Ilary, che a inizio puntata si lascia andare a una chiara frecciata ad Alfonso Signorini, chiede ad Alvin se questo sia corretto secondo il regolamento. L’inviato conferma che non è considerato una violazione delle regole: si possono usare le mani per tenersi uniti, ma senza toccare o far cadere la mela.

Jeremias Rodriguez in questa prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 appare scocciato da questo. Sembra che il fratello di Belen non abbia inizialmente ben inteso il fatto che avrebbe potuto usare le mani per tenere vicino a sé il padre Gustavo. Impossibile non notare la sua faccia un po’ contrariata.

In studio, Ilary Blasi approfitta del momento per chiedere un commento a Cecilia Rodriguez. Mentre il suo fidanzato Ignazio Moser conduce IsolaParty, la showgirl argentina ammette di essere rimasta delusa dal risultato di questa sfida.

“Ci sono rimasta male”, confessa. “Potevano anche vincere”, continua Cecilia, facendo notare che anche Jeremias e suo padre avrebbero potuto usare le mani per tenersi stretti, a saperlo prima. Sul suo volto è evidente la forte delusione.

In questo caso, interviene inizialmente Nicola Savino, che insieme a Vladimir Luxuria è opinionista di questa edizione. Il conduttore radiofonico ci tiene a farle presente che comunque i suoi familiari avrebbero perso comunque, visto che hanno perso tempo toccando la mela. “Non so, non ho visto… stavo pensando ad altro”, risponde la Rodriguez.

Non finisce qui, perché Cecilia all’Isola appare ancora delusa da ciò che è appena successo. A questo punto, la Blasi la stronca: “Vabbé, stacce!”. ‘Stacce’ è un termine romano usato per dire: che ti piaccia o no è così, ci devi stare, ovvero è un’esortazione all’accettazione di uno stato di cose.

A questo punto, la Rodriguez non può fare altro che lasciar perdere l’accaduto, dopo l’invito della conduttrice.