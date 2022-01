Isola dei Famosi 2022, nel cast due storiche gieffine in coppia: i nomi

Saranno lunghe settimane di trattative per la squadra autoriale dell’Isola dei Famosi 2022. Scegliere i giusti concorrenti sarà molto importante, oltre agli altri ruoli cruciali del reality show come per esempio gli opinionisti in studio. A tal proposito nei giorni scorsi sono spuntati due nomi che conoscono molto bene l’Isola: Vladimir Luxuria, che l’ha vissuta e l’ha condotta come inviata, e Nicola Savino, che l’ha condotta dallo studio. Una coppia che ha convinto il pubblico per ora e che non dispiacerebbe in caso di conferma. C’è stato un cambio di rotta per quanto riguarda l’inviato, invece. Per diverso tempo si è parlato di una conferma per Massimiliano Rosolino, adesso invece pare che sia in pole position Alvise Rigo.

Sempre nei giorni scorsi si è parlato dell’arrivo delle coppie di parenti come concorrenti all’Isola 2022 e le voci hanno trovato conferma nelle indiscrezioni del giorno. Tv Blog ha reso noti infatti altri due possibili nomi della prossima edizione, che il pubblico dei reality show conosce molto bene. Ilary Blasi potrebbe trovare nel suo cast due storiche gieffine, e badate bene: si parla di Grande Fratello, non di Grande Fratello Vip. Insomma sono storiche davvero.

Guendalina Tavassi e Floriana Secondi potrebbero partecipare in coppia all’Isola dei Famosi. Floriana ha vinto la terza edizione del Grande Fratello, Guendalina è stata una grande protagonista dell’undicesima invece. Non solo, la Tavassi ha già vissuto l’esperienza di naufraga nella nona edizione dell’Isola. Di recente inoltre la Tavassi è al centro dell’attenzione mediatica per la separazione non proprio pacifica da Umberto D’Aponte, e in questi giorni è stato aggredito il suo nuovo compagno.

Guendalina e Floriana si aggiungono alle altre coppie già trapelate nei giorni scorsi: Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons. Le indiscrezioni sui concorrenti dell’Isola 2022 non terminano qui. Oggi Parpiglia a Casa Chi, format su Instagram, ha parlato di trattative in corso con Walter Zenga. Il papà di Andrea, e suocero di Rosalinda Cannavò che conduce Casa Chi, avrebbe però un cachet molto alto.