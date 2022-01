Isola dei Famosi 2022, arrivano naufraghi in coppia: Vip con parenti, i nomi

Si susseguono giorno dopo giorno i rumors sui concorrenti della nuova Isola dei Famosi 2022. Finora non c’è nessuna ufficialità, le certezze si concentrano sul cast artistico che guiderà lo show. Ilary Blasi è stata confermata conduttrice e anche Massimiliano Rosolino tornerà in Honduras per essere l’inviato in Palapa. In studio con la Blasi, invece, non ci saranno più gli stessi opinionisti. Mediaset ha fatto una scelta che ha sorpreso tutti in merito a questi ruoli: hanno ripescato una coppia di conduttore e inviata che hanno condotto lo stesso reality show ma in Rai.

Gli opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, confermati da Tv Blog. Sullo stesso blog si leggono anche le ultime novità in merito ai concorrenti: sbarcheranno coppie di naufraghi di Vip con i parenti. Un po’ come succede già al Grande Fratello Vip, insomma, dove alcuni Vip entrano in coppia come concorrente unico. Spesso vengono separati nel corso del programma, ma non è detto che succeda sempre o che accada anche all’Isola. Al momento pare siano due le coppie di concorrenti di naufraghi.

La prima è formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, anche la seconda è formata da una mamma e un figlio: si parla di Ilona Staller e il figlio Ludwig Maximilian Koons. Quest’ultimo pare abbia dei sogni nel mondo dello spettacolo e che stia tentando di entrarci da tempo, quindi il reality di Ilary Blasi potrebbe essere la porta giusta per lui. Sempre che lui riesca a sfruttare al meglio questa occasione, ovviamente.

Gli autori hanno pensato anche a un’altra coppia di naufraghi all’Isola dei Famosi 2022: Luca e Gianmarco Onestini. Pare che per loro due sia più difficile, però, perché si sono ambientati in Spagna. Inoltre Luca Onestini viene invocato anche al GF Vip, ma difficilmente entrerà. Questi nomi si uniscono ad altri già in circolazione, per esempio a Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Dayane Mello, Jedà, Alessia Fabiani e Lorenzo Amoruso, svelato a Casa Chi. Tutti nomi in attesa di conferma e ufficialità, ora come ora.