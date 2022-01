GF Vip, Soleil parla di amore: il Web la massacra e invoca Onestini

La Sorge parla di insegnamenti ricevuti e di essere cresciuta con il rispetto per i sentimenti, ma su Twitter non tutti sono d’accordo

Soleil Sorge sta perdendo consensi al GF Vip 6, dopo una partenza col botto il suo personaggio sembra stia stancando più di qualcuno. Non i fedelissimi, però, che sono pronti a votare e salvarla in ogni nomination contro tutto e tutti, anche a costo di dormire tre ore a notte. Stasera, anzi anche stasera Soleil ha fatto un monologo sul suo modo di vedere e rispettare l’amore e la persona che ha accanto. La sua era una lezione a Delia Duran, un volersi elevare accanto alla nuova concorrente ma scivola sempre sull’ipocrisia e sull’incoerenza. Il motivo? Lei stessa si è macchiata delle stesse accuse che ha lanciato a Delia, e forse ha fatto anche peggio agli occhi del pubblico.

Interrogata da Signorini, dopo un lungo confronto con Delia Duran e Alex Belli, Soleil con la sua voce fiabesca ha spiegato di essere cresciuta con insegnamenti diversi e di avere rispetto, per le persone e per l’amore. Il suo discorso però ha scaturito non poche critiche dai sempre attenti utenti di Twitter. Al pubblico non ne sfugge una e soprattutto hanno la memoria molto lunga, cosa che alla Sorge probabilmente sfugge. Così se non ci pensa Signorini oppure una delle opinioniste – Adriana Volpe potrebbe stupire, però – a ricordarle il suo passato ci pensa il Web.

Su Twitter il pubblico si è scatenato e tanti hanno invocato l’arrivo di Luca Onestini al GF Vip 6. Non a caso, secondo le indiscrezioni, proprio Onestini insieme al fratello Gianmarco erano tra i nomi che gli autori avrebbe voluto per rinforzare il cast nel nuovo anno. Loro al momento preferiscono la Spagna, ma i fan sono certi che sarebbe tra i pochi a rimettere al suo posto Soleil, semplicemente usando la verità. Quando Luca era un concorrente, infatti, Soleil non solo lo ha lasciato senza comunicarglielo ma lo ha tradito, iniziando una relazione con Marco Cartasegna. Tutto senza parlarne prima con Onestini. In questi mesi però ha criticato il comportamento di Delia con Alex.

“Lei che parla di rispetto quando il suo ex Onestini fu cornificato e lasciato in diretta… Ma scherziamo?”, questo è uno dei tweet. In altri si invoca la presenza dell’ex tronista: “Ma lo invitiamo Luca Onestini?”. E ancora: “Ma Soleil che dice che le hanno insegnato l’amore vero e il rispetto è la stessa che lasciò Onestini con delle paparazzate su Chi mentre stava già con Cartasegna? Senza nessun tipo di spiegazione?”.

Non è finita qui: “Una chiamata ad Onestini perché non la fate? In due minuti cade il mito della Sorge”. Oppure ancora: “Soleil parla di rispetto, di abitudine ad un altro tipo di amore. Tu che hai cornificato in diretta Onestini. Se è questo l’amore che conosci mi dispiace, non l’hai mai conosciuto”. E questi sono solo alcuni tweet tra i tanti pubblicati dopo le sue parole. La credibilità di Soleil Sorge è in bilico.

SOLEIL “PER ME L’AMORE È RISPETTO” AIUTO MA CI CREDE VERAMENTE #gfvip pic.twitter.com/xcrDD6yJzw — Arii???? (@Ari_prova) January 17, 2022

….ma #soleil che fa la predica urbi et orbi…..una chiamata ad Onestini perché non la fate?….in due minuti cade il mito della #sorge #GfVip # — Milleunoeventi (@milleunoeventi) January 17, 2022

Ma lo invitiamo a Luca Onestini così Soleil può continuare di amore e rispetto? #gfvip — Elisa B (@KoalaEli3) January 17, 2022