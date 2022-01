Grande Fratello Vip, il gioco di Soleil smascherato dai social: video e tweet

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 continua a dividere, ma sta anche perdendo consensi. Non è tanto la sconfitta all’ultimo televoto ma le percentuali della sconfitta che hanno lanciato un forte segnale: non votano più solo le fanbase. Si sa che i fan sono coloro che si spendono di più durante un televoto, ma si sa anche che non tutto il pubblico è votante. Ed è per questo che se sui social si leggono molte critiche a Soleil e molti non la sopportano poi lei risulta – risultava – la preferita da casa. Insomma, conta chi e quanto vota. Inoltre non è da escludere che qualcuno abbia cambiato idea su Soleil lungo il percorso e abbia smesso di sostenerla.

Fatto sta che nulla è più come prima per lei e in un televoto uno contro uno, o semplicemente cambiando la domanda in “Chi vuoi eliminare?”, lei uscirebbe dal gioco. Questo anche perché tanti sui social hanno smascherato il gioco di Soleil al GF Vip: l’accusa è di essere finta, costruita e di recitare, in poche parole. E non è neanche la prima volta che viene accusata di cose simili. Lei pensa che sia dovuto alla sua dizione e al modo di parlare, ma c’è anche altro, in realtà. E poi qualcuno contesta anche alcune sue affermazioni, con tanto di prove.

Per fare un esempio: quando Soleil ha parlato di portare rispetto verso le persone più adulte e che lei lo fa, qualcuno ha postato un video preso da Pechino Express. Lei aveva partecipato insieme alla madre Wendy all’adventure game di Rai Due e durante il loro percorso Soleil ne ha dette di cotte e di crude alla madre. Soleil parlava alla mamma con toni non di certo educati e rispettosi, facendo volare anche qualche insulto a volte. “Adesso per favore stai zitta e prova a risolvere anziché stare lì a lamentarti e a dire ca…te. Imbec..le”, queste le parole di Soleil alla madre in uno dei video ripescati da Pechino.

???????????????????????????? #gfvip #gfvip6 #jerù #GrandeFratelloVip — mollielena (@elena_18_06) January 11, 2022

Leggendo qualche tweet qua e là inoltre in davvero tanti hanno notato un dettaglio: Soleil Sorge cambia voce durante le puntate. La concorrente modifica il tono a seconda del momento e basta farci caso per notarlo, nel caso qualcuno non se ne fosse già accorto. Qualcuno ha scritto che Alex Belli è stato un maestro per Soleil: “Cambiare così il tono di voce diventare triste per la clip delle lacrime”. In realtà Soleil lo ha sempre fatto, anche in altri programmi.

di soleil durante tono di voce il live durante la puntata#gfvip pic.twitter.com/H7zB8AxbmC — lux,, ???? || (@iitslux24) January 10, 2022

Questo un altro tweet: “L’arroganza di Soleil ha più fan della sua voce flautata da diretta”. E ancora: “Questo ca..o di cambio voce di Soleil qualcuno deve dirle che non sta recitando in Beautiful ci mollasse”. Sono solo alcuni tweet presi come esempio, ma ce ne sono tanti simili durante le puntate su Canale 5. Non sono mancati dei meme sul cambio di voce di Soleil al GF Vip: il paragone è tra i giorni normali e le puntate, cambiando le immagini da squalo a pesciolino, oppure da demone ad angelo. Qualcuno l’ha persino paragonata a Gemma Galgani…

La voce di Soleil come quella del sesso di Gemma mamma mia #gfvip pic.twitter.com/kChu1nBc3U — BellaPatata (@paneetrash) January 10, 2022

L'arroganza di Soleil ha più fan della sua voce flautata da diretta #gfvip — Ro berta (@Roberta54733608) January 11, 2022

Soleil trattava di merda sua madre a Pechino e ora fa quella che soffre i maltrattamenti delle persone più grandi? Ragazzi, lei ha le potenzialità per essere una concorrente pazzesca e in altri reality lo è stata ma qui è solo un mix di arroganza e pura ipocrisia #gfvip pic.twitter.com/ofkbZ1Vlrq — Non si chiama Davìd? (@Garbino_) January 10, 2022

Comunque Alex Belli è stato un grande maestro per Soleil… Cambiare così il tono di voce diventare triste per la clip delle lacrime. #GFVIP pic.twitter.com/PZ01tLavU2 — maizitta (@maizitta1) January 7, 2022