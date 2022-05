Isola dei Famosi 2022, 19esima puntata: eliminato, nominati, 4 abbandoni

La diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha rappresentato un momento cruciale per i naufraghi. Come il pubblico già saprà, il reality show è stato prolungato: si andrà avanti ancora per un mese, la finale è fissata al 27 giugno 2022. Per questo motivo, come già visto anche col GF Vip, i concorrenti hanno la possibilità di accettare il prolungamento o abbandonare il gioco nella puntata in cui si sarebbe conclusa l’edizione in principio. La scelta naturalmente riguardava solo i veterani dell’Isola: gli ultimi arrivati già sapevano del prolungamento. Oltre alle scelte dei naufraghi non è mancato il verdetto del televoto e le nuove nomination, come sempre.

Ilary Blasi ha aperto la puntata con un video dedicato ai veterani dell’Isola: i dieci concorrenti presenti dall’inizio dell’edizione. La prima a fare una scelta è stata Carmen Di Pietro: dividere il gruppo in due fazioni. Ha scelto quattro veterani e due nuovi arrivati per la sua squadra: Nicolas, Roger, Edoardo, Alessandro, Marialaura e Gennaro. Nell’altro gruppo quindi c’erano Guendalina, Lory, Luca, Pamela, Marco e Estefania. Con il gioco dell’acqua alla gola si sono giocati l’immunità per tutto il gruppo. Ha vinto il gruppo non formato da Carmen, quindi in questa puntata Guendalina, Lory, Luca, Pamela e Estefania erano immuni.

C’è stato quindi il momento delle prime scelte: Nicolas, Lory e Carmen hanno scelto di proseguire, invece Alessandro Iannoni ha abbandonato. Ilary ha affrontato anche gli ultimi sviluppi dell’affaire Estefania-Roger e il gruppo sembra ormai quasi interamente schierato con il modello. Intanto Roger e Luca si sono subito salvati al televoto, in bilico sono rimasti Estefania e Gennaro. Quest’ultimo è stato protagonista di uno scontro con Carmen Di Pietro, che più volte lo ha mandato a quel paese. Riascoltando la clip i naufraghi stessi ridevano in Palapa, Gennaro ha definito la lite “inutile” e Vladimir ha dato un consiglio al concorrente: curare e migliorare il suo essere permaloso.

Non avrà tempo, però: Gennaro è l’eliminato della diciannovesima puntata. Potrà proseguire il percorso su Playa Sgamadissima, però, e prima di andare via ha dato il bacio della nomination proprio a Carmen. Queste le percentuali del televoto: Luca 45%, Roger 26%, Estefania 17%, Gennaro 12%. Per Guendalina è arrivata una sorpresa: sua figlia Gaia, la più grande dei tre. Nella prova ricompensa hanno vinto un panino solo Lory, Edoardo e Carmen: dovevano colpire le facce dei naufraghi con una fionda. Solo le facce colpite hanno mangiato. Grazie a Edoardo e Carmen tutto il gruppo ha vinto una torta al cioccolato, in occasione del compleanno della Di Pietro.

Dopo questo momento di festeggiamenti Ilary è tornata sulle scelte dei naufraghi: chi ha lasciato l’Isola e chi è rimasto? Estefania, Roger e Edoardo hanno accettato il prolungamento, Guendalina invece ha deciso di tornare in Italia. Il leader della puntata è Luca Daffrè e lo sarà anche nella prossima puntata. A fine puntata Ilary ha svelato le decisioni anche dei due veterani su Playa Sgamadissima. Anche Licia Nunez e Blind hanno abbandonato l’Isola dei Famosi. Licia per motivi di lavoro: “Ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare”. Questa la motivazione di Blind: “Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere, non posso prolungarmi più di questo”.

Le nomination di lunedì 23 maggio 2022 ha visto tante immunità. Solo Nicolas, Edoardo, Carmen, Roger e Marialaura erano nominabili. I nominati sono Marialaura e Roger, quest’ultimo nominato dal leader Luca. Queste le nomination nel dettaglio: