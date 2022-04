Isola dei Famosi 2022, 11esima puntata: eliminato, nominati e ritorni

Undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022: chi è stato eliminato? Il televoto non aveva un esito scontato, Ilona Staller e Edoardo Tavassi sono tra i preferiti del pubblico, leggendo sui social. Ilona ha superato già diversi televoti, ma Edoardo è davvero tra i più amati insieme a sua sorella Guendalina Tavassi e a Nicolas Vaporidis. Insomma, un duello all’ultimo voto, ma il pubblico ha votato in modo più sereno sapendo che l’altro sarebbe finito su Playa Sgamada e non direttamente in Italia. E due concorrenti sono finiti direttamente in nomination a inizio puntata! Insomma, una puntata molto ricca e condita dalle dinamiche fra i concorrenti, che non mancano mai.

Le tribù non esistono più, ma il gruppo è spaccato in due. Prima di sviscerare le ultime dinamiche del gruppo, però, Ilary Blasi ha messo i due nominati di fronte ai loro nemici. Quindi Edoardo ha affrontato Blind – ed è spuntato il “fantasma Jeremias” – e Ilona ha parlato a quattr’occhi con Vaporidis. “Sono inca…ta nera con te! Pentiti! Hai detto bugie”, ha subito sbottato la Staller con Nicolas. Quest’ultimo appena ha preso la parola si è semplicemente scusato: “Mi pento, ho usato toni str..zi”. Tuttavia non si è rimangiato il pensiero della Ilona naufraga, si è scusato per i toni. Senza perdere altro tempo, Ilary ha chiuso il televoto e ha letto il verdetto: Ilona Staller è l’eliminata, ma non dal gioco.

Si è subito diretta su Playa Sgamada, ma prima ha dato il bacio della nomination a Nicolas. Questa la percentuale del televoto: Edoardo è stato salvato con l’84%, per la Staller solo il 16%. Poi la conduttrice ha dato il via a un blocco per stabilire i due concorrenti da far andare al televoto. Ha chiesto due nomi a Blind: il leader in carica ha fatto i nomi di Guendalina e Licia. Loro due hanno scelto a loro volta altri due concorrenti da affrontare in una prova per salvarsi dalla nomination: Guendalina ha scelto Cucolo, Licia invece Vaporidis. Si sono sfidati nella prova dell’Uomo Vitruviano: hanno vinto Guendalina e Nicolas. Licia e Cucolo sono i primi nominati della puntata.

Guendalina contro tutti all’Isola, e il fidanzato Federico accende la miccia

In Palapa si è scatenato un Guendalina contro tutti, ha parlato di una tribù unica di cui fa parte solo lei. Non riesce ad accettare alcuni comportamenti degli ex Tiburon e non condivide che gli ex Cucaracha porgano l’altra guancia per amore della pace. Federico Perna, il fidanzato di Guendalina, interpellato dalla conduttrice ha innescato una nuova dinamica, o forse due. Parlando con la fidanzata le ha detto che Nicolas fa il “buon samaritano” e che Laura è falsa nei suoi confronti. Ha tirato in ballo anche il fratello Edoardo: “Lui è un pacifista se sono tutti contro di te non si schiererà mai dalla tua parte”.

Laura ha chiesto spiegazioni a Federico, che ha parlato di clip che ha visto e che non gli sono piaciute. La naufraga però lo ha rimproverato: “Hai acceso il fuoco, non le fai bene così”. Edoardo invece non ha risposto al cognato. Nel frattempo Alessandro sta prendendo le distanze da mamma Carmen: non vuole più dormire con lei, ma Carmen da madre sta soffrendo di ciò. Clemente Russo è rientrato in gioco e ha riabbracciato la sua Laura. Ha accettato e superato una sfida, in cui ha rischiato anche l’eliminazione.

Alessandro ha ricevuto una sorpresa dalla sorella Carmelina, che gli ha mandato un videomessaggio per rasserenarlo. Non sono mancate le lacrime: un momento di forte emozione, come la settimana scorsa! Grandi complimenti per il giovane, che sta piacendo sempre di più all’Isola dei Famosi 2022. C’è stata una sorpresa anche per Blind, ma ha dovuto fare una scelta difficile: parlare con Greta, e vederla in video, o avere uno spiedino a testa per tutti. Lui ha scelto la fidanzata.

La Blasi ha ufficializzato una nuova concorrente: Mercedesz Henger, che è già stata naufraga. Non è l’unico nuovo naufrago che sbarcherà nelle prossime puntate, comunque. La prova ricompensa ha visto gareggiare Carmen per le donne e Cucolo per gli uomini: hanno mangiato tutti, alla fine, perché c’è stato un pareggio. Anche stasera i naufraghi hanno fatto le votazioni per il nuovo leader: solo alcuni di loro hanno partecipato alla prova. I nomi più votati sono stati quelli di Laura e Blind, ma c’era bisogno di un terzo concorrente ed è stato scelto da Laura perché è stata la più votata. Lei ha scelto Roger.

Isola 2022, prova leader al VAR e i nominati di lunedì 25 aprile

Laura ha vinto la prova, ma aiutandosi un po’: ha usato una mano per spingersi e ha fatto passi sulle ginocchia. Alvin ha verificato se il regolamento lo prevedeva o meno e ha invalidato la prova, quindi il leader è Roger, secondo arrivato al traguardo. Proprio lui ha deciso i tre naufraghi che hanno fatto la nomination palese e ha scelto Alessandro, Carmen e Licia. Gli altri hanno nominato nella postazione e poi c’è stato il nome del leader, ovvero Edoardo. I nominati sono Licia, Marco Cucolo, Guendalina e Edoardo. Queste le nomination concorrente per concorrente: