Isola, spunta il “fantasma Jeremias”: Luxuria è una furia contro i naufraghi

Jeremias Rodriguez non è più un concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, ma il suo nome continua a echeggiare in Honduras. Come è ovvio che sia le dinamiche che iniziano con un concorrente vanno avanti anche se e quando il concorrente in questione viene eliminato. Non è la prima volta che accade, ma a distanza di giorni e giorni si continua a parlare di lui, anche se Jeremias non potrebbe neanche rispondere visto che non è in studio. Dato che ha abbandonato il reality, e non è stato eliminato dal pubblico, non può partecipare alle puntate. Altrimenti dallo studio avrebbe fatto sentire la sua voce, eccome!

Nel corso della puntata di stasera il nome di Jeremias è saltato fuori nel faccia a faccia tra Edoardo Tavassi e Blind. Sebbene fra i due sembra essere cominciata una tregua avevano ancora qualche sassolino dalle scarpe da togliersi. Così Edoardo ha ribadito che secondo lui Blind è cambiato quando Rodriguez gli ha consigliato di litigare per emergere nel reality: questo pare gli sia stato riferito. Blind ha negato tutto e anzi ha rispedito l’accusa al mittente, dicendo a Edoardo che si fa influenzare dalla sorella Guendalina Tavassi. Della serie: non sono io così, sei tu così.

Terminati i confronti, Vladimir Luxuria ha parlato di “fantasma Jeremias”. All’opinionista proprio non va giù che si continui a parlare dell’ex naufrago e lo ha detto senza girarci troppo intorno. Appena Ilary Blasi le ha dato la parola, Vladimir si è scagliata contro i naufraghi:

“Basta con sto fantasma di Jeremias sull’Isola! Se ne è andato, quindi se qualcuno fa qualcosa prendetevela con quello e non dite che c’è Jeremias che continua col suo spettro. Basta! Non c’è più!”

Luxuria in realtà sembra stanca anche del fatto che ci siano continuamente accuse verso un concorrente che coinvolgono terzi concorrenti. Non a caso ha bacchettato Blind per aver detto che dietro Edoardo c’è Guendalina. Anche stavolta l’opinionista si è dimostrata sul pezzo e sta piacendo molto al pubblico. Così come sta piacendo Nicola Savino, che è d’accordo sul “fantasma Jeremias” all’Isola dei Famosi. Ha dato ragione alla collega e ha aggiunto, con la sua solita ironia: “La faccenda di Jeremias sembra come quando è colpa del governo precedente”. Ha concluso Ilary, così: “Aleggia”. Questa strigliata sarà servita a seppellire il ricordo del giovane Rodriguez nei suoi ex compagni di avventura?