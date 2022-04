Isola dei Famosi, il cast s’allarga: tre nuove naufraghe, nomi e cognomi

L’Isola dei Famosi proseguirà fino a lunedì 27 giugno, giorno in cui sarà decretato il vincitore. Mediaset, nei giorni scorsi, ha deciso di prolungare il viaggio dei naufraghi di oltre un mese rispetto a quanto stabilito inizialmente. Inevitabile, quindi, che il programma sia andato in cerca di nuovi volti da inserire nel cast. Volti che ora hanno un nome e un cognome, come rivelato da TvBlog. Si tratta di tre donne: una è una vecchia conoscenza del reality show dei naufraghi mentre le altre due vivranno per la prima volta l’esperienza televisiva in terra honduregna.

Il portale esperto di news e retroscena del piccolo schermo riferisce che tra coloro che andranno a rimpolpare le file dei naufraghi ci sarà Fabrizia Santarelli, figura già familiare al pubblico di Canale Cinque. La donna infatti fa parte del cast del preserale condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro. Dalla fine di marzo è la “bona sorte” della trasmissione. Modella pugliese, 28 anni, Fabrizia ha partecipato a Miss Italia nel 2011. Oltre ad aver intrapreso la carriera da modella e da personaggio televisivo, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari con il massimo dei voti.

Il secondo nome che dovrebbe aggiungersi al cast è quello di Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger ed ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. La ragazza, 29 anni, è già stata protagonista di una precedente edizione de L’Isola dei Famosi. Quindi per lei si tratterebbe di un ritorno. Vista la sua forma fisica impeccabile, frutto di allenamenti atletici costanti e mirati, potrebbe portare preziose forze fresche ai naufraghi già presenti in Honduras.

Il terzo nome in arrivo è quello di Maria Laura De Vitis, tra le protagoniste dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, show targato Barbara d’Urso che già aveva conosciuto la ragazza ospitandola svariate volte a Pomeriggio Cinque, quando stava assieme a Paolo Brosio. La De Vitis, 23 anni, modella di Reggio Emilia, ha infatti raggiunto un po’ di popolarità proprio grazie alla sua relazione con l’ex giornalista del Tg4.

Nel 2019 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo il titolo di Miss Universo Emilia Romagna, premio che le ha permesso di partecipare poi a Miss Mondo. La giovane ha anche preso parte ad altri show del piccolo schermo, come ad esempio Ciao Darwin e Appuntamento a prima vista.