Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi ha ceduto: sarà opinionista per Ilary

Tommaso Zorzi sarà opinionista all’Isola dei famosi 2021, sì o no? Pare che alla fine il vincitore del GF Vip abbia ceduto. Se ne parla da mesi ormai, ma sembrava fosse una trattativa naufragata. Sì, proprio come i concorrenti sulle spiagge dell’Honduras. Lo stesso Tommaso aveva smentito tutto, spiegando anche i motivi che lo avevano spinto a dire di no. Ma lo stato di emergenza del programma lo avrà convinto a cambiare idea. Le opinioniste annunciate e presentate sono Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, e non mancheranno di sicuro all’appello. La cantante di Musica (E il resto scompare) però è a casa col Covid e salterà le prime puntate. Questo ha spinto la produzione dell’Isola a ricontattare Zorzi.

Elettra non ci sarà nelle prime puntate e non si sa per quanto tempo dovrà stare in isolamento. Per questo, stando a quanto riportato da TvBlog, si sarebbero riaperte le trattative con Tommaso Zorzi. Lunedì 15 marzo si avvicina, lo stop di Elettra ha spinto la produzione a correre ai ripari per evitare di avere un solo opinionista a fare da spalla a Ilary Blasi. La Lamborghini dovrà rimandare il suo debutto come opinionista dell’Isola dei famosi, ma di sicuro arriverà non appena si sarà negativizzata dal Coronavirus.

Tommaso Zorzi aveva fatto sapere negli ultimi giorni che il motivo per cui ha deciso di dire no a Ilary: dopo quasi sei mesi di reclusione nella Casa del Grande Fratello Vip sentiva di non avere le energie per dare il meglio di sé. Non voleva deludere le aspettative, insomma. Non si sa cosa sia successo in questo nuovo incontro con la produzione dell’Isola e come si siano risolte le trattative, ma pare che abbiano raggiunto un accordo. Zorzi sarà opinionista al posto di Elettra Lamborghini, quindi lasciandole il posto appena sarà guarita, o alla fine rimarrà e saranno in tre?

Al momento non dovrebbe essere un semplice sostituto, quindi non abbandonerà la nave appena arriverà la Lamborghini. Si parla di tre opinionisti quindi, un trio niente male tra l’altro: ma ci sarà spazio per tutti? Sono tre personalità abbastanza forti e predominanti, e lo è altrettanto Ilary Blasi. Una cosa è certa: il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di vederli all’opera tutti insieme.