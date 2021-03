Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi ha detto ‘no’, perché: l’indiscrezione

Tommaso Zorzi ha rifiutato l’Isola dei Famosi 2021. L’influencer, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha conquistato tutti e ora sembra essere pronto a una grande carriera nel mondo della televisione. Sono tanti coloro che hanno messo gli occhi dell’ex gieffino, che ha già detto ‘no’ a una proposta. Secondo quanto riporta in esclusiva il sito GiuseppePorro, Mediaset avrebbe chiesto a Zorzi di prendere parte alla nuova edizione dell’Isola nel ruolo di opinionista. Pare che il reality show condotto da Ilary Blasi abbia puntato sulla presenza di Tommaso nello studio di Canale 5, durante le puntate in prima serata. Tale desiderio della trasmissione non è di certo una novità.

Infatti, già si era parlato del possibile arrivo dell’influencer nel cast del reality che prenderà inizio il prossimo 15 marzo. In particolare, si è pensato di posizionarlo a fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, opinioniste confermate della nuova edizione. Durante una puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia si diceva certo del fatto Tommaso non avrebbe accettato la proposta. E ora arriva la conferma sul rifiuto del quinto vincitore del GF Vip. La proposta sarebbe arrivata “proprio poco fa, dai vertici Mediaset, prima della registrazione di Verissimo”. Come gli altri ex concorrenti, anche Zorzi si aprirà in un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex gieffino, però, non avrebbe accettato di affiancare la Blasi.

Ma qual è il motivo per cui avrebbe detto no? Come si può tranquillamente immaginare, dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia durata sei mesi, Tommaso non può non avvertire una certa stanchezza. Non solo, pare che ora il suo obbiettivo sia quello di cimentarsi in nuove avventure, che starebbero già bussando alla sua porta. Sembra che l’influencer tornerà presto sul piccolo schermo: come ancora però non si sa.

Si è parlato molto spesso di un futuro nel mondo della tv per il vincitore. Con il suo TZ Late show ha dato non poche conferme, conquistando share anche del 5% nella prima serata di Mediaset Extra. Il pubblico si è affezionato a lui e ancora oggi continua a sostenerlo sui social. Infatti, capita di vedere tra le tendenze di Twitter l’hashtag legato all’ex gieffino. Sicuramente ad attenderlo ci sono grandi novità e i suoi fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà il suo prossimo impegno televisivo.