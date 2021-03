Isola dei Famosi 2021 terza puntata: eliminato, nominati, cambio squadre

Ilary Blasi ha dato inizio alla terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021 con un abito giallo che ha messo d’accordo il pubblico: i suoi look piacciono sempre molto! In attesa di scoprire i prossimi abiti che sfoggerà, stasera Elettra Lamborghini si è unita a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi in studio. Ora gli opinionisti sono al completo. Ma anche i naufraghi ora sono al completo: Roberto Ciufoli è tornato nel gruppo, sta bene e si è ricongiunto ai Rafinados. La conduttrice ha dato inizio alle danze con la rivalità nata tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi, una rivalità che si è accesa subito, nelle prime ore trascorse insieme sulla spiaggia. Insomma, una guerra tra potenziali leader. I due hanno specificato che poi è andata meglio nel corso dei giorni, ma la tregua durerà?

Akash ha ammesso di aver chiesto di nominarlo solo per vedere chi lo nominava davvero, quindi ha accusato il gruppo di fare strategie. Si è trovato bene con Brando e Miryea e negli ultimi giorni ha cambiato idea sul voler andare via. La prima prova di stasera ha visto affrontarsi Elisa e Valentina Persia: in palio c’erano tre coperte per la squadra della vincitrice. Hanno vinto i Burinos. Anche Akash e Gilles Rocca si sono sfidati per ottenere la maschera, vinta stavolta dai Rafinados. Dopo le prove, Ilary ha letto il verdetto del televoto: il pubblico ha eliminato Akash Kumar nella terza puntata dell’Isola 2021. Queste le percentuali del televoto: solo il 24% voleva fuori Angela Melillo, contro il 76% che ha eliminato Akash.

Nella prova ricompensa ogni squadra ha avuto la possibilità di escludere il giocatore più forte della squadra avversaria. I Rafinados hanno escluso Gilles, i Burinos invece Brando. In palio non c’era del cibo, ma proprio i due concorrenti: la squadra vincente ha potuto conquistare un naufrago in più. A trionfare sono stati i Burinos, quindi hanno preso Brando Giorgi in squadra. Ma hanno dovuto cedere uno di loro, attraverso una catena di salvataggio. Gilles ha iniziato la catena e ha salvato Francesca, poi a ruota sono stati chiamati Awed, Vera, Paul, Valentina e Braida. Ultima rimasta è Daniela Martani, che è passata nei Rafinados. Ilary ha anche rischiato di spoilerare qualcosa di troppo ai naufraghi!

La prova immunità della puntata di lunedì 22 marzo 2021 dell’Isola dei Famosi ha visto sfidarsi le donne. Dopo due round, gli immuni in questa puntata sono stati i Rafinados. Nel frattempo Akash ha deciso di tornare in Italia: non rimarrà su Parasite Island e Ilary lo ha congedato con una sfuriata. I nominati sono Francesca Lodo e Brando Giorgi. Queste le nomination nel dettaglio: